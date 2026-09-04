量子人才畢業年薪250萬元起跳！產業熱度增 美商OptiFab、漢民投入

量子技術正在加溫，台灣量子人才畢業後，有望找到年薪8~10萬美元起跳就業機會，為冷門已久的量子產業點亮契機，美商子公司台灣積光OptiFab也在國際半導體展宣布在楊梅投資數億元興建光子量子晶圓廠，隨電子五哥大老闆開始重視，讓量子圈氣氛為之一振。

國際半導體展2026今年首度闢出量子技術特區，預告量子世代將來臨，事實上，量子論壇已經連辦四年，但今年顯然氣氛格外不同，業界分析，美國等多國將量子技術納入國安層級重要技術下，量子運算商業落地時間不斷拉前，都讓相關產業鏈動起來。

台灣第一座光子晶圓廠 打造光子量子晶片

美國光電製造商NantOptiFab今年除參加國際半導體展外，2026年初投資設立台灣積光OptiFab子公司，目的是打造台灣第一座光子量子晶圓廠，其工程中心跟生產基地將落腳楊梅，創辦人是台灣人洪侯忠，台大電機系畢業後到美國Honeywell工作多年，是連續創業家。

台灣積光OptiFab預計在楊梅建立四座晶圓廠，第一座在第4季完工，後續逐步擴增，預計四座晶圓廠完工約需10~20億元，最終月產能2萬片晶圓。

台灣積光主管表示，團隊期望打造台灣第一個專門以「鈮酸鋰（LN）材料研發的光子晶片」設計、製造與測試的垂直整合試作廠。

LN材料被稱為「光電界的矽」，可透過電、熱、聲波等外部物理能量來調製光訊號，利用其特性打造TFLN（薄膜鈮酸鋰）作為光子晶片材料，可用於AI、太空及量子電腦傳輸。

台灣積光主管表示，傳統矽光子受限於物理本質，其調製速度在 200G 到 400G 即會面臨物理極限；而鈮酸鋰材料的調製速度可輕鬆突破 800 Gbps 以上，具高速傳輸優勢，故第四座工廠也計畫投入矽光子晶片生產。

台灣積光副總何宗曄表示，他們不單純做晶圓代工，而是著重於提供「整體解決方案（Quantum Solution）」，透過 IP 授權及共同開發晶片方式，與美國或全球的大型系統廠或IC設計公司合作，共同分享權利金。

漢民打造單光子偵測器！台灣第一座SNSPD機器曝光

漢民集團也展出台灣第一台以磊晶技術製造的超導單光子偵測器（SNSPD）。原理是接收光後轉電，後面再接到電訊號編譯器及電腦運算，這是量子通訊領域或者光子量子電腦技術中不可或缺的元件，也因為具備通用性，不論未來量子技術如何發展都需要，成為集團評估後投入研發的原因。

漢民指出，傳統古典光通訊中，一個位元（bit）的傳輸至少需要幾萬顆光子；而量子訊號的編碼單位極小，通常僅有單顆光子，可以攜帶更多更複雜訊號，但也因此需要更高度敏感的特殊偵測器。

漢民表示，以往實驗室的偵測效率僅約10%，也就是100 顆光子經過，僅能偵測到 10 顆，但現在漢民技術已成功提升至 80～90%，也就是100 顆光子僅流失 10 至 20 顆，每秒可以偵測數百萬顆單光子，而感測器元件透過獨家的藍寶石磊晶製程，相對國外是濺鍍方式，磊晶的品質跟晶相更佳。

目前該偵測器的外觀是直立式，可以極低溫2.3K運作，未來將改變設計架構，期望整合到現有資料中心機櫃1U或2U設計中。

台灣量子產業今年動起來 科技業大老態度轉為重視

量子技術在2026年逐漸受到業界重視，除本土半導體設備集團漢民投入量子技術研發，美商來台設廠，學界也透露，過去校內團隊想創業募資，帶隊去見創投都碰壁，但今年感受明顯不同，不僅學生畢業後，有更多量子電腦相關機構「收容」，國際就業機會也大增。

清大超導量子教授林晏詳的畢業學生中，就有一畢業就加入以色列量子設備業者公司就業的案例，該同學表示，目前在台就業量子產業外商，年薪在250萬元～300萬元之間，也就是8~10萬美元左右，若直接赴美工作，因美國物價更高，年薪應該在15萬美元以上。

台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞曾表示，台灣辛苦培養的每年150~200位量子人才，畢業後缺乏就業機會，紛紛被半導體產業網羅或到國外量子電腦相關企業上班，因此台灣必須盡快發展量子技術，否則量子國家隊投入五年將難以留住人才。

台灣積光來台設立晶圓廠，圖為副總何宗曄。記者王郁倫／攝影