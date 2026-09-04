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中租控股舉辦創新論壇 聚焦AI應用

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中租控股舉辦第2屆創新論壇，產官學界共襄盛會。圖前排左起為中央警察大學副校長蔡田木、上市櫃公司協會理事長賴杉桂、總統府副秘書長何志偉、中租控股董事長陳鳳龍、資策會副執行長蕭博仁、台北市資訊局副局長古永昌、仲利成功（馬來西亞）董事長侯明欽。後排左起為中租控股策略長廖英智與MUFG Bank、 OpenAI、Baseload Capital、NVIDIA、Google、Gunhill Infrastructure之企業講者。中租控股／提供
中租控股舉辦第2屆創新論壇，產官學界共襄盛會。圖前排左起為中央警察大學副校長蔡田木、上市櫃公司協會理事長賴杉桂、總統府副秘書長何志偉、中租控股董事長陳鳳龍、資策會副執行長蕭博仁、台北市資訊局副局長古永昌、仲利成功（馬來西亞）董事長侯明欽。後排左起為中租控股策略長廖英智與MUFG Bank、 OpenAI、Baseload Capital、NVIDIA、Google、Gunhill Infrastructure之企業講者。中租控股／提供

第2屆「中租創新論壇」以「AI x Energy2.0算力、能源驅動人工智慧」為題於4日登場，現場包括輝達（NVIDIA）、Google、OpenAI等講者，產官學界代表逾120人共襄盛會。會中，中租控股董事長陳鳳龍宣布，中租秉持推動新事業的速度與決心，給予美國、台灣等地的AI算力中心，以及相關供應鏈的投融資、開發與營運大力支持。

中租控股主辦的「2026中租創新論壇」，由中華民國全國工業總會協辦，聚焦智慧算力、能源永續與企業效能三大議題，邀請NVIDIA、Google、OpenAI、Baseload Capital、Gunhill Infrastructure、三菱日聯銀行（MUFG Bank）等，在AI、雲端、能源及金融領域的國際專家開講，內容涵蓋如何透過AI幫助企業快速提升產能以及醫療領域的應用，還有地熱與核能的發展，透過深入的趨勢洞察、精闢的觀點分析，為全球能源永續與產業發展提供新思維，迎接AI時代下一波成長機會。

中租控股深耕各大產業50年，深入瞭解市場變化與趨勢脈動，經營版圖橫跨台灣、中國大陸、東協、歐美等利基市場，一路走來，始終與中小企業同行。陳鳳龍表示，為跟上AI大趨勢，中租不斷投入資源，在大數據與資料庫分析導入AI，並建立訓練模型，期望運用AI提升營運管理效率，應對變局，讓決策判斷更有效率。為有效串聯與應用，中租自2024年以來，持續增加對AI領域的新創公司提供融資，也參與新創投資，支持美國、台灣等地的新創團隊。

專注從事AI 基礎設施投資與部署業務的Gunhill Infrastructure，創辦人暨董事總經理James Herbert於論壇中深入剖析AI算力背後的資本與基礎設施布局。他指出，當今對AI算力的需求已從少數大型科技企業擴大至各行各業的眾多企業。Gunhill採購最先進的 GPU系統，並透過成熟的AI雲端合作夥伴完成部署，同時與歐洲和北美的專業融資機構、保險業者及資料中心營運商密切合作。他的分享不僅闡明了人工智慧基礎設施投資格局的演變，也強調了資本在推動人工智慧實際部署中的關鍵作用。

長期專注於地熱發展的Baseload Capital，技術長Kristin Vala Matthiasdottir分享，AI與資料中心快速發展所推升電力需求下，地熱可在能源系統中扮演之關鍵角色，並從地熱之開發與營運切入，探討AI時代如何透過更好的數據與決策，提升地熱發展效率，透過投資、政策及公私部門的多面向合作，將有助提升地熱開發的效益。

從融資租賃服務延伸發展太電能電廠的中租控股，於2014年投入太陽能電廠的投資及營運，截至2026年8月底，擁有案場4,813座，發電總容量達1.6GW，並延伸拓展泰國、越南與馬來西亞等東南亞國家的綠能市場。中租控股從節能、創能、儲能到售電，不僅擴大投資光儲與儲能系統，持續推進能源二次轉型，包括探索與評估地熱能源開發計劃，投資地熱潛能發電案場，延伸布局綠能價值鏈，帶動整體規模逐步成長，朝向低碳轉型與永續發展的經營目標前進。

中租 OpenAI 算力

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