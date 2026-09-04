台積電串起台日科技鏈結 國發會與熊本深化地方創生合作

國發會副主委高仙桂率團赴日本就地方創生進行交流，她表示，隨著台積電進駐日本熊本，台日往來更加緊密，日方也允諾將建立機制，未來可望深化交流。

國發會今天發布新聞稿指出，高仙桂於8月31日至9月4日率領「中興新村地方創生育成村」進駐團隊赴日本熊本參訪，聚焦「官方交流、通路合作、創生見學與商機測試」4大重點。今天拜會熊本縣知事木村敬，雙方就地方創生政策、青年培力、區域產業升級及跨域資源對接等議題深入交換意見。

高仙桂表示，台積電進駐日本熊本後，帶動台日科技緊密連結，也期盼藉由此次拜會，台日可進一步就地方創生議題，強化政府與民間資源對接。木村敬也允諾雙邊建立機制，深化交流。

除了官方政策對接與經驗交流，中興新村地方創生育成村與日本株式會社片岡產業簽訂「台日商機拓展合作意向書（MOU）」，建立常態化合作機制，未來將針對育成村團隊產品在日本銷售展開長期對接，可望將台灣優質創生產品引入日本市場。

國發會表示，此次參訪串聯台日地方創生組織、團隊及企業，推動雙邊合作從政策對接走向實質互動與市場實證。參訪期間，創生團隊走訪岩永製茶園、通潤酒造及肥後民家村，瞭解熊本在地特色產業、文化資產與社區發展案例，作為中興新村地方創生育成村深化青年培力與場域活化的參考。

此次創生團隊特別於熊本熱門地標「SAKURAMACHI Kumamoto（熊本櫻町購物中心）」舉辦產品展示與推廣活動，現場吸引大量民眾停駐體驗，有效測試日本市場反應。國發會並指出，參訪團隊獲得日本線上通路營運商的青睞，成功上架跨國電商平台。

高仙桂表示，地方創生需要官方政策、育成組織、青年團隊與民間企業共同投入，此次熊本參訪成功將政策對接、育成合作與市場實證相互串聯，未來國發會將持續支持中興新村地方創生育成村與國際接軌，協助在地團隊拓展海外市場。