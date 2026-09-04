搶開學季商機 中華電信網路門市指定方案抽iPad Pro、MacBook Neo

迎接新學期，中華電（2412）表示，網路門市推出「聰明開學，精采接棒」活動，整合行動、寬頻、影音及購物優惠，打造一站式開學數位生活體驗；新申請/攜碼任一行動方案，加碼抽SONY WF-C510藍牙耳機；新申請/升速HiNet光世代100M（含）以上方案，則享MacBook Neo抽獎機會；申請上述指定方案還可抽iPad Pro。

此外，中華電信網路門市限時優惠，即日起至9月15日新申請/攜碼精采5G任一方案，即享 88GB上網流量券與Hami Point 500點。新申請/攜碼299元「安心上網方案」，不僅可享Google One 100GB雲端空間與防駭守門員服務，再送88GB上網流量券及Hami Point 200點。

光世代優惠同步登場，中華電信指出，新申請HiNet光世代速在必行300M（含）以上方案，享Hami Video影視雙享包（含電視運動館和影劇館⁺）前6個月0元優惠，最高再送Hami Point 3,200點。

另為滿足客戶對於影音娛樂需求，中華電信指出，申請YouTube Premium行動年約個人方案，除可擁有零廣告、背景播放、下載離線看等功能外，並同享YouTube Music及YouTube Kids會員福利，活動期間加碼抽Hami Point 999點，並可享2次抽獎機會，再送15GB上網流量券。

同時，Hami Point點數商城同步推出「新學期補給站」及「開學戰力升級」兩大專區，精選3C周邊、生活家電、ASUS電競螢幕、麗克特無線吸塵器和Hami書城電子書禮券等熱門商品最低5折起，活動期間購買專區商品還可抽iPad Air、Hami Point 5,000點等好禮；使用中華電信聯名卡再享加碼回饋，累積消費滿1,000元抽Hami Point 990點，前1,000名消費累積滿3,000元再送Hami Point 300點。