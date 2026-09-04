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潘健成：明年Flash供應很緊 AI才走四年、需求長線無虞

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／台北即時報導
群聯電子執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯電子執行長潘健成。聯合報系資料照

AI帶動記憶體需求持續升溫，群聯（8299）執行長潘健成4日表示，近期才與兩家Flash原廠開會，對方均直言「明年缺口不知道有多大」，顯示NAND Flash供給仍相當吃緊，因此市場不必再討論Flash會不會缺貨，真正關鍵在於供需緊張之際，「誰有能力拿到更多資源」，才會決定未來企業競爭力。

潘健成指出，AI帶動的半導體需求才剛開始，若以台積電（2330）持續擴充AI相關產能來看，更多AI晶片出貨勢必同步推升DRAM與Flash用量。

他以產業發展歷程為例，PC歷經數十年發展，手機問世逾20年後至今仍持續消耗大量半導體產能，相較之下，生成式AI發展至今僅約四年，目前雲端AI仍蓬勃成長，地端AI甚至尚未真正全面展開。

他強調，未來AI對半導體產能的消耗可能延續二、三十年，不會因為記憶體業者擴產，就在一、兩年內迅速轉為供過於求。

他進一步說，中國大陸、韓國、日本及美國記憶體業者目前均積極增加投資，在高毛利環境下擴產本來就是必然選擇，但需求端同步成長，不能單憑新增產能判斷供需即將反轉。

針對近期記憶體價格漲勢趨緩，潘健成認為反而是「好事」，原因是Flash零組件價格自谷底以來部分品項已大漲數倍，若價格持續快速上升，將對消費性終端市場造成更大壓力，合理的價格環境反而有利產業長期發展。

他並預期，未來六個月記憶體與模組業者之間的營運差距將逐步拉開，關鍵取決於各家公司過去研發資源投入的方向與產品組合，其中企業級、AI相關應用需求一路看到明、後年，當前仍相當強勁。

至於在庫存策略方面，潘健成說明，今年目標是盡可能維持每月底相同的庫存總量，以確保後續供貨能力。

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