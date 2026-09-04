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布局高階PCB市場 金像電砸138億元中壢擴產、增聘900人

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中

AI伺服器需求持續升溫，帶動相關供應鏈加碼投資台灣。投資台灣事務所4日通過金像電子（2368）、大舜鈑金等二家企業擴大投資，其中PCB龍頭廠金像電子，將斥資約138億元於中壢產業園區興建新廠，預計新增900名本國員工。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,813家企業、投資約2兆7,854億元，預估創造16萬9,779個本國就業機會。其中，歡迎台商回台投資行動方案累計已有364家企業投資約1兆5,168億元，可望帶來9萬6,779個就業機會；中小企業加速投資行動方案則吸引1,215家企業、投資約6,240億元，預估新增4萬2,570個就業機會。後續尚有16家廠商排隊待審。

金像電子深耕印刷電路板（PCB）領域逾40年，目前已發展為跨國生產及全球銷售的專業PCB製造商，在AI伺服器及高階網通PCB市場具一定地位。

為持續掌握市場趨勢並增加供貨彈性，金像電子規劃於中壢產業園區興建新廠，建立全新多層PCB生產線，運用AI數據分析平台與自動化物流系統，全面提升生產與配送效率，同時規劃減碳執行策略，導入碳足跡計畫及永續供應鏈管理計畫等，持續改善能源使用效率，優化產品減碳決策。

投資台灣事務所分析，本次投資有助於金像電子提升高附加價值產品產能，強化智慧製造與供應鏈韌性，進一步帶動台灣PCB產業升級發展。

另一家獲准投資的大舜鈑金，主要從事精密鈑金設計與製造，產品廣泛應用於半導體、面板、工具機及航太等產業。該公司曾於2020年申請中小企業加速投資行動方案，此次為持續發展核心技術及強化垂直整合能力，再度加碼投資。

投資台灣事務所指出，大舜鈑金規劃於台南安平總廠等四座廠區建置智慧化產線，導入新型智能機械手臂、AI工程圖分析及資料管理系統，並進行溫室氣體盤查、建置太陽能發電設施。此次投資金額約2.7億元，預計增聘八名本國員工，加速技術創新，鞏固長期競爭優勢，拓展國際市場布局。

中壢 金像電 PCB

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