AI直接幫工程師「畫圖」 垚鋐搶半導體二次配商機、縮短工程周期

人工智慧（AI）浪潮帶動全球半導體擴廠腳步加速，從晶圓廠、先進封裝到AI相關產能同步擴張，建廠講求的不只是規模，更是速度，過去高度仰賴工程師經驗與人工繪圖的廠務工程也開始導入AI。半導體二次配工程新銳垚鋐系統即把AI導入工程設計流程，透過自動化圖形生成技術，加速圖面產出、修改與優化，希望以AI縮短工程周期、降低人力負擔，搶進全球半導體擴廠商機。

垚鋐定位為半導體工程服務新銳團隊，以二次配系統設計、氣體化學工程、設備安裝及廠務整合為四大核心。相較傳統工程業高度仰賴人工作業，公司希望透過AI智慧工程與標準化流程，提高工程設計與執行速度。

其中，AI自動化圖形生成成為垚鋐強化工程效率的重要工具。透過AI協助圖面生成，工程人員可以加快前期設計，後續面對客戶需求變更時，也能快速進行修改與優化，除了縮短設計周期，也有助提高圖面標準化與精準度，減少大量重複性人工作業，讓有限的工程人力轉向更高價值的設計、驗證與專案管理。

這項改變對半導體建廠尤其重要。半導體設備進廠後，包括氣體、化學品、水、電及其他廠務系統都必須與機台完成二次配（Hook-up），才能進一步展開測試、驗證及量產。隨著先進製程與AI晶片需求快速增加，客戶擴廠時程不斷壓縮，二次配工程如果跟不上，也可能成為設備從Move-in（設備進場）走向量產的瓶頸。

因此，垚鋐不只把AI用在設計端，也希望建立從前期規劃、工程施工、設備進場，到安裝配管配線、測試驗證、試車及後續維運的一站式服務模式，降低不同工程環節銜接所耗費的時間。

尤其半導體產能走向全球化，二次配業者也跟著客戶「出海」。垚鋐目前配合全球半導體客戶擴廠需求，布局美國、日本、新加坡及歐洲市場，建立海外服務據點與技術支援團隊，希望把台灣累積的工程經驗、標準化流程與AI工具複製至海外，建立在地工程執行能力。

下一階段，垚鋐還將把服務從一次性的建廠工程向後延伸，涵蓋附屬設備維修、零組件及耗材供應，從裝機一路做到後續維運，建立設備全生命週期服務。

在AI加快晶片迭代、半導體業者競相縮短建廠時間下，過去被視為「靠人力、拚經驗」的二次配產業也開始改變。垚鋐希望藉由AI自動生成圖面、工程標準化及海外在地服務三管齊下，將工程服務從「人力戰」推向「效率戰」，成為二次配市場快速崛起的新銳力量。