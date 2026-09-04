群聯執行長潘健成：地端AI最大門檻是費用 中小企業成新機會

群聯（8299）執行長潘健成4日出席科技大師論壇時表示，AI走向地端與邊緣端，最大問題不是技術，而是費用。相較一次投入3,000萬元、5,000萬元甚至1億元，群聯方案可從300萬元至700萬元起步，讓中小企業也有機會導入AI。

他指出，若一開始就要求投入數千萬元，多數中小企業主勢必反覆考慮；降低初期門檻後，企業可先確認AI是否真正帶來效益，再依算力需求逐步擴充設備。最終投入金額可能相近，但分階段投資與第一天就砸下3,000萬元，對企業的決策意義完全不同。

群聯最初並不認為儲存與AI訓練有直接關係，直到發現AI運算面臨DRAM容量不足、價格昂貴等瓶頸，才開始嘗試以Flash與SSD補足需求。經過測試確認方向可行後，公司投入三年多時間及大量資金，期間歷經內部論證，也面對市場質疑，才逐步把想法轉化為可商業化的產品。

潘健成認為，創新不是單純擁有新技術，而是在市場有需求、卻缺乏有效解決方法時，提出可以落地的方案。從創意走到產品，關鍵仍是執行力，背後需要長時間投入，才能完成驗證並走向市場。

他也看好台灣發展地端AI的條件。台灣已具備完整的AI硬體產業基礎，若能進一步補上軟體應用與實際使用情境，有機會建立新的產業鏈。不過，地端AI的創業窗口不會一直存在，現在進場仍可能卡到位置，三至五年後市場一旦出現馬太效應，新創切入難度將大幅提高。