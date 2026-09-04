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陳其邁揭高雄招商台積電秘辛！打造全球先進封裝設備及材料驗證中心

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
即將卸任高雄市長的陳其邁在台北舉行《高雄，緊緊緊2314天極限轉型》新書發表會。記者林伯東／攝影
即將卸任高雄市長的陳其邁在台北舉行《高雄，緊緊緊2314天極限轉型》新書發表會。記者林伯東／攝影

高雄市長陳其邁4日舉行「《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書發表會」。他分享高雄產業轉型的關鍵歷程，揭秘招商台積電（2330）（TSMC）落腳高雄的幕後故事。他也說，白埔園區9月正式動土，未來將打造為「全球先進封裝設備及材料驗證中心」，進而扶植在地中小企業，帶動整體產業升級。

陳其邁回憶，爭取台積電投資初期困難重重，當時產業評估設廠「不太可能往南走」，市府團隊首次拜會時一度碰了軟釘子。但在時任行政院副院長沈榮津與經濟部長王美花的陪同協助下，高市府主動提出占地約200公頃的舊中油廠區作為建廠腹地。

面對外界熟知、原預估需耗時17年才能完成整治的高度污染土地，當台積電詢問建廠時程時，陳其邁毫不猶豫地承諾「兩年半內完成整治與交地」，並對水電供應給出「絕對沒問題」的強力保證。這份魄力讓台積電高層對這項數百億元的投資案留下了深刻印象。

真正建立雙方信任的轉捩點，發生在2021年的百年大旱。當時台南面臨缺水危機，台積電轉向高雄求援。陳其邁立刻調度中油廠區每日6萬噸的地下水，一句「明天來載水」讓台積電大為震撼。該次危機中，高雄成功支援台積電約21萬噸用水，徹底證明了高雄的水資源韌性。

為確保長期供水無虞，高市府更積極布局，重金招募全台鑿井人才，在兩年內火速開挖110座水井，每日可供水34萬噸。陳其邁霸氣宣告：「來高雄投資不用擔心缺水，就算遇到旱災，每天還有34萬噸地下水隨時備援！」這項豐沛的水資源儲備，成為台積電最終選擇高雄的重要關鍵。

在時任蔡英文總統與現任賴清德總統的大力支持下，經濟部順勢規劃「半導體S廊帶」。高市府也進一步向台積電推薦白埔園區。陳其邁透露，台積電對此笑稱「機會是留給準備好的人」，這句話不僅是對市府團隊的肯定，更象徵全球設廠標準最嚴苛的台積電，對高雄建廠環境的全面認同。

陳其邁預告，白埔園區將於今年9月正式動土，未來將打造為「全球先進封裝設備及材料驗證中心」，進而扶植在地中小企業，帶動整體產業升級。

回首這段歷程，陳其邁特別感謝經發局、環保局、工務局等市府團隊不眠不休的拚搏。以台積電F22廠為例，從提出申請的9月算起，市府在短短六個月內（隔年2月）就完成首期30公頃土地整治並順利交地；後續廠區也如期在兩年半內全數整治完畢。

陳其邁表示，台積電曾驚嘆「高雄市府的速度比台積電建廠還快」，整整提早半年將土地交給台積電。這項史無前例的招商任務，不僅成功翻轉高雄的產業樣貌，更向全球展現了令人驕傲的「高雄速度」。

陳其邁 台積電 材料

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