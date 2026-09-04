TrendForce：CPU 供給改善 今年全球筆電出貨年減幅收斂至9.4%
根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年第2季起筆電CPU供應顯著改善，品牌廠採購、生產節奏逐步恢復，並考量DRAM和SSD成本持續上升，願意更積極提前備貨、鎖定零組件，帶動上半年出貨優於預期。然而，記憶體漲價趨勢不變，且CPU價格也上調，品牌面臨的成本壓力已進一步擴大。
TrendForce表示，2026下半年隨著CPU短缺情況趨緩，品牌持續提前備貨，加上終端消費者提早換機、商務需求穩定等因素，預期出貨情況將同步上修，2026全年筆電出貨衰退幅度則可望收斂至9.4%。
相較過往以下半年為主要出貨旺季的型態，2026年筆電出貨結構將明顯改變，由於部分原先預期的下半年需求已提前在上半年顯現，預估上下半年出貨比例約為53:47，第3季起的出貨表現仍將面臨衰退。
為評估零組件漲價對筆電成本結構的影響，TrendForce以2025年第1季、記憶體供給尚穩定時，建議售價(MSRP)900美元的主流機種為觀察基準，當時CPU、DRAM、SSD等核心零組件合計占BOM比重約45%。歷經過去一年多的價格上漲，這項占比在2026年第3季已上升至68%，顯示記憶體、CPU正快速重塑筆電成本結構。
從品牌毛利的角度分析，由於CPU、DRAM、SSD等價格逐季上漲，估計至2026年第3季為止，業者須提高2025年第1季產品價格的80%，才能維持與2025年第1季相同的毛利水準。這意味著零組件漲價對筆電終端價格的影響已從增加成本負擔，逐步轉為須擴大漲幅的壓力。
TrendForce指出，短期內品牌仍會維持相對積極的出貨策略，主要受到市占率競爭、新品上市、商用市場，及既有低成本庫存等因素支撐。品牌亦可透過提前備貨及既有庫存，暫時延後成本上升對終端價格及毛利率的影響。
然而，隨各區域低成本庫存逐漸去化，品牌過去累積的成本緩衝隨之收窄，後續產品恐將更大程度反映CPU、DRAM及SSD的最新價格，品牌也須更直接面臨成本轉嫁與需求彈性的考驗。終端價格調漲幅度、消費者換機周期變化，以及各品牌對毛利率的取捨，將成為影響後續市場需求的關鍵。
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