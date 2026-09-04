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HUMAIN 推出阿拉伯語大模型 有望加速建置算力 仁寶受惠
沙特公共投資基金（PIF）旗下人工智能公司HUMAIN推出阿拉伯語大模型HUMAIN M3，該模型基於開源模型MiniMax M3，在此基礎上使用超過1兆Token的阿拉伯語數據進行後訓練。法人指出，仁寶（2324）作為其長期策略ODM夥伴，將受惠於HUMAIN後續算力部署。
HUMAIN是沙特建設本土AI能力的重要參與者，公司由沙特王儲擔任董事長，業務覆蓋數據中心、雲基礎設施、模型及應用，承擔着推動沙特「2030願景」、發展本土技術與創新能力的戰略任務。
HUMAIN基於MiniMax M3進行阿拉伯語及本地化能力訓練，並計劃進一步開放模型權重、支持主權部署，爲沙特構建本土AI能力提供底層技術支撐。目前，HUMAIN M3已通過HUMAIN Node平台開放研究預覽，隨著使用量逐步增加，HUMAIN將有機會加速算力建置，仁寶將成為最大受惠者。
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