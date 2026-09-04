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商研院：AI 紅利外溢至內需 台灣整體經濟外熱內溫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI帶動的出口榮景，正逐步從製造業向內需擴散。商研院4日公布最新商業服務業景氣循環分析，製造出口驅動的景氣強勁復甦，開始產生正外溢效果，延伸至民間投資、民間消費與金融服務，促使整體經濟呈現「外熱內溫」新格局。

商研院指出，7月同行指標綜合指數升至0.4150個標準差，不僅持續走揚，更預測至2027年1月可進一步升至0.7599個標準差。而具有領先景氣意義的領先指標綜合指數，7月來到0.9698個標準差，較三個月前上升0.3601個標準差，且上升速度較第2季以前更快。

從整體經濟結構觀察，商研院認為，今年第2季經濟成長率12.93%，其中民間投資貢獻2.87個百分點、民間消費貢獻2.58個百分點，均較第1季提高；淨輸出雖低於第1季，仍貢獻5.63個百分點。產業別方面，工業貢獻7.05個百分點、服務業貢獻5.66個百分點，兩者差距較第1季縮小。

商研院分析，AI需求持續引爆台灣供應鏈紅利，製造與出口暢旺開始對內需產生正向外溢，民間投資、消費及金融服務均出現較明顯成長，帶動服務業生產力與製造業之間的落差改善。

不過，內需復甦仍不是全面升溫。商研院指出，商業服務業當中，批發及零售業表現最強，今年第2季實質GDP年增18.4%，景氣持續穩定復甦中，而且升勢還在加速。但住宿餐飲業景氣循環仍持續滯留於低位，未見真正復甦；不動產及住宅服務業景氣雖不再惡化，但仍滯留於低位水平。

商研院認為，雖有商品出口為主所驅動的成長產生正外溢效果，讓商業服務業也開始受惠，產業別的生產力分歧有所收斂，但同在商業服務業裡的批發與零售業一枝獨秀，住宿與餐飲業、不動產與住宅服務景氣，雖已止降回升，但充其量也只是保溫而已，僅是停留於低度水平，未見真正的明快復甦。

商研院表示，AI盛世帶給台灣經濟戰略升級與布局全球的空前大好契機，但內部制度的政策革新與調適挑戰，也因此加快又放大，解決方案從單一產品出口變成整合系統解決方案出口；不論新科技或傳產企業，不論是製造業或商業服務業均不能偏廢。

出口 景氣 景氣循環

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