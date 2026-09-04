美國大學領袖深入產業現場 串接台美半導體人才培育

教育部政務次長劉國偉3日接見由美國州立學院與大學協會（American Association of State Colleges and Universities, AASCU）主席暨執行長Charles L. Welch, II率領的一行15人代表團到部拜會。雙方就半導體人才培育、校際交流及產學合作交換意見。

今年5月27日，教育部長鄭英耀率團赴美國奧蘭多參加「2026台美半導體高等教育交流會」，並見證財團法人高等教育國際合作基金會（Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan, FICHET）與AASCU簽署合作意向書，共同啟動「台美半導體教育聯盟」。

AASCU為美國公立高等教育的重要全國性組織，代表全美逾500所州立學院、大學及高等教育系統；本次隨團成員來自多所會員大學，專業涵蓋工程、半導體、奈米科技、量子科技、人工智慧及國際教育等領域。

為將合作意向轉化為具體行動，AASCU此次特別組團來台，代表團除參與美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）主辦論壇外，並先後走訪明新科技大學、國立陽明交通大學、國立高雄科技大學及國立成功大學，與校方及產業夥伴交流，實地了解台灣大學如何結合課程設計、實作訓練與企業資源培育半導體人才。

代表團也參觀SEMICON Taiwan國際半導體展，掌握台灣半導體產業發展趨勢。他們並帶著校園與產業現場的觀察，回到教育部與劉國偉交流。

劉國偉表示，美國是台灣重要且理念相近夥伴。台美教育倡議架構下，雙方持續深化高等教育交流與人才培育合作。面對全球科技快速發展與產業轉型，半導體教育合作關乎技術、課程與研究，更須透過大學與產業共同投入，為學生創造跨國學習及實作機會，培育具國際視野與實務能力的未來人才。

Welch主席感謝教育部及高教基金會促成今年5月合作意向書簽署，並安排參訪本次來台交流行程。他表示，透過走訪台灣的大學及產業場域，代表團對台灣高等教育與科技產業的緊密連結有更深入認識；期待美國各校未來與台灣的大學持續推動校際合作、師生交流及人才培育計畫。

教育部表示，未來將持續鼓勵台美大學依各自專長推動短期培訓、產業實習及研究合作，串接高等教育與產業資源，深化台美半導體人才培育夥伴關係。