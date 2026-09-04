聽新聞
0:00 / 0:00
巨茂攜手富邦證啟動IPO輔導 發表智能氣櫃搶進晶圓廠商機
半導體全廠氣體系統供應商巨茂應用材料4日於台北生技園區與富邦證券舉行上市櫃輔導簽約儀式，正式邁向資本市場。巨茂同步於SEMICON 2026期間發表智能高安全氣櫃與智慧氣體管理方案，展示從全廠統包工程（Turnkey Solution）延伸至控制器升級、數據整合與預測維護的技術成果，全面搶進先進晶圓廠智慧化與安全管理商機。
巨茂成立於2012年，深耕半導體氣體供應系統領域，業務涵蓋系統規劃、設備導入、控制整合至後續生命週期維護。巨茂表示，此次攜手富邦證券啟動IPO輔導，將以健全公司治理、強化營運體質為基礎，加速企業轉型升級，同時持續加大研發投入與在地技術支援能力，以因應先進製程擴產帶動的廠務設備升級需求。
針對晶圓廠對於供氣穩定度與安全防護的高規格要求，巨茂指出，氣體供應設備為廠區安全資料鏈的重要源頭，新發表的智能高安全氣櫃系統整合設備控制、狀態監測與異常告警，並針對既有服役中的PLC及HMI控制架構提供升級方案，在保留既有硬體設施的前提下提升資料可視性與整合彈性。
巨茂強調，透過將壓力、流量、溫度與閥門狀態等設備原始數據標準化，可無縫對接AI平台、智慧巡檢、四足機器人與預測性維護系統，推動廠區安全機制由單點被動告警轉向主動判讀。
巨茂日前亦以設備供應商身分參與工研院與中華民國化學應變協會主辦的科技救災與人工智慧安全論壇，持續擴大在智慧工廠安全防護領域的長期布局。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。