企業導入AI怕失控？勤業眾信、和碩聯手推一站式解方

勤業眾信與和碩聯合科技（4938）宣布簽署合作備忘錄（MOU），雙方將整合AI策略、治理顧問能力與企業級AI數位雙生平台，為企業提供從策略規劃、平台導入到實際落地的一站式AI解決方案，並以「做得出、管得住、撐得住」三大方向，協助企業降低AI導入門檻。

隨著AI快速從智慧化走向具自主決策能力的Agentic AI，企業導入AI不再只是技術問題，也必須面對模型治理、資訊安全、法規遵循及營運韌性等挑戰。雙方因此以「顧問先行、智造隨行」為合作主軸，由勤業眾信負責企業策略與治理顧問服務，結合和碩自主研發的企業級AI數位雙生平台及智慧製造經驗，加速AI從概念走向實際應用。

此次合作聚焦三大方向。首先是「做得出」，雙方將協助企業找出高價值AI應用場景、評估可能效益，先透過單一場景驗證可行性，再進一步導入平台，提升營運效率、品質及良率，成熟後還可複製到全球不同廠區。

第二是「管得住」，針對企業導入AI可能面臨的風險與資安問題，協助建立模型定期審查機制及AI風險指標，讓權責可以清楚界定、資料獲得保護。未來新增AI應用場景時，也能沿用既有治理框架，不必每次重新設計。

第三是「撐得住」，企業在正式部署AI前，可先透過模擬方式預演關鍵營運流程，檢視復原及備援策略是否完善，再銜接ISO驗證，進一步把營運韌性納入企業每年的治理及稽核機制。

在實際應用方面，雙方合作場景涵蓋企業營運、製造業新工廠建置、NPI產線規劃、產線瓶頸動態模擬、視覺品質檢測、機器人製程最佳化，以及各類場域的環安衛風險與情境模擬等數位雙生應用。和碩將專注安全底座及MCP架構迭代，勤業眾信則負責挖掘企業需求及協助導入，降低企業採用AI的技術及信任門檻。

和碩聯合科技副總經理暨人工智慧長蕭安助表示，此次合作結合科技業AI落地能力與專業服務視野，透過PEGAVERSE企業級平台在製造業的實際經驗，可進一步將科技製造的AI應用能力複製至不同產業，讓AI在不同場域都能「用得動、看得見、管得住」。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群指出，雙方希望共同打造兼具治理、落地及規模化能力的AI轉型模式，結合勤業眾信的策略洞察、風險治理與組織變革經驗，以及和碩的產業落地實務，協助企業跨越AI導入瓶頸，讓AI從概念驗證進一步走向實際價值。

展望未來，雙方將持續深化AI治理、數位雙生及智慧製造領域合作，協助台灣企業在加快AI創新的同時，也兼顧治理品質與營運韌性。