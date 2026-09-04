威剛擴大商務市場布局 深耕企業級記憶體與儲存解決方案

因應AI基礎架構、邊緣運算與智慧系統快速發展，企業對高效能記憶體與儲存解決方案的需求持續攀升，威剛科技整合旗下TRUSTA與ADATA Industrial的產品、技術及解決方案，聚焦於企業級伺服器（Enterprise Server）、邊緣運算（Intelligent Edge）、系統整合方案（Computer System）、智慧家庭（Smart home）、行動與穿戴式裝置（Portable and Wearable）商務應用領域，以應用需求（Application）為核心，協助企業客戶、系統整合商與合作夥伴依據不同工作負載、系統架構與部署環境，找到合適的記憶體與儲存配置。

根據IDC與TrendForce研究指出，AI工作負載成長正帶動全球伺服器與Enterprise SSD市場快速擴張。針對企業級伺服器應用，TRUSTA 整合 PCIe Gen5 企業級 SSD 與 DDR5 R-DIMM，滿足AI伺服器及高效能運算環境對高速儲存與大容量記憶的需求。企業級 SSD產品涵蓋 U.2、E1.S 與 E3.S 等多元規格，可因應不同伺服器架構與部署需求；DDR5 R-DIMM 則提供新伺服器平台所需的容量與擴充性。

隨著AI運算逐步從資料中心延伸至資料產生端，智慧製造、智慧交通、智慧醫療與Edge AI等應用對記憶體與儲存產品的可靠性、效能與環境運作提出更高要求。同時，各種運算平台、系統架構與工作負載，對容量、速度及產品規格、可靠性亦有不同需求。因應多元應用產景，ADATA Industrial提供工業級記憶體與儲存解決方案，著重可靠性、環境耐受性、彈性規格與長期供貨等關鍵需求，協助企業客戶與系統整合商依據實際部署環境與應用，在效能、穩定性建立最佳化配置，加速各類智慧系統多元應用應用場域建置。

除了上述重點應用領域，威剛亦將記憶體與儲存技術延伸至智慧家庭及行動與穿戴式裝置。針對智慧家庭應用，提供適用於智慧攝影機、家庭閘道器與智慧家電等裝置的記憶體與儲存方案；在行動與穿戴式裝置方面，則透過兼顧效能、低功耗的嵌入式記憶體與儲存解決方案，滿足智慧終端裝置持續發展的需求。