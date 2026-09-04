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高盛預估ODM產業將出現分歧 看好鴻海、緯創、緯穎成長力道

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美商高盛於報告中指出，消費性電子在上半年提前拉貨後，成長力道將逐步放緩，營收成長重心仍是以AI伺服器為主，在新世代Vera Rubin持續放量的幫助下，將會抵消消費性電子業務的疲弱。高盛給予鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）等三家買進評價，廣達（2382）、英業達（2356）、仁寶（2324）等則相對中立。

高盛指出，鴻海7月營收年月雙增，第3季整體來看，將由AI伺服器及蘋果新品共同支撐營運成長力道，預期8月將營收將維持強勁成長，因此給予買進評價。緯穎的部分，高盛認為通用伺服器穩定成長，加上AWS Trainim3新品量產以及新增GPU產品線，將會帶動下半年營收逐季成長。

最後是緯創，7月營收年增61%，遠遠超出預期，高盛表示這意味著企業端的AI伺服器需求遠超想像，接下來在Vera Rubin的助益下，ASP上升將帶動營收持續成長，因此同樣給予買進評價。

緯穎 高盛 緯創 鴻海 伺服器 廣達 仁寶

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