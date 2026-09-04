拓展全球AI智慧眼鏡版圖 宏達電VIVE Eagle正式進軍歐美澳市場

宏達電（2498）旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 推出全新圓框款並同步迎來重大軟體升級，正式在歐洲、北美及澳洲市場全面上市，進一步擴大全球市場布局。

宏達電表示，延續開放式 AI 架構、隱私優先與日常配戴體驗的產品理念，VIVE Eagle 從穿戴設計、3K 影像拍攝、第一視角直播、AI 即時翻譯、AI Notes 到自然互動與續航持續進化，並提供多元框型、配色與 ZEISS 鏡片選擇，進一步拓展 AI 智慧眼鏡在生活、旅行、工作與內容創作中的應用。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「我們相信，好的 AI 眼鏡應該讓科技更自由、更自然，也更值得信任。VIVE Eagle 讓使用者能依需求選擇不同 AI 服務，並持續強化跨語言溝通、內容記錄、即時分享、自然互動與續航等實際使用體驗，同時將資料安全與使用者隱私放在產品設計核心。此次升級，也代表 VIVE Eagle 持續朝向更完整的 AI 生活介面發展，讓人們能更直覺地連結資訊、世界與日常生活。」

HTC 同步推出 VIVE AI Plus、VIVE AI Pro 兩種訂閱方案。VIVE AI Plus 支援多項 AI 應用；VIVE AI Pro 則進一步提供更多語言支援，滿足跨語言溝通、商務與內容創作等多元使用需求。

VIVE Eagle 全新圓框款建議售價新台幣 15,600 元，推出炭黑色、茶色與藍色三款配色，並持續提供經典方框款選擇；宏達電結合中華電（2412）與台灣大（3045），持續擴大 VIVE Eagle 在台灣的電信通路布局。搭配兩家電信指定 5G 資費方案，VIVE Eagle 皆可 0 元起入手。