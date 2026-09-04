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拓展全球AI智慧眼鏡版圖 宏達電VIVE Eagle正式進軍歐美澳市場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電（2498）旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 推出全新圓框款並同步迎來重大軟體升級。路透
宏達電（2498）旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 推出全新圓框款並同步迎來重大軟體升級。路透

宏達電（2498）旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 推出全新圓框款並同步迎來重大軟體升級，正式在歐洲、北美及澳洲市場全面上市，進一步擴大全球市場布局。

宏達電表示，延續開放式 AI 架構、隱私優先與日常配戴體驗的產品理念，VIVE Eagle 從穿戴設計、3K 影像拍攝、第一視角直播、AI 即時翻譯、AI Notes 到自然互動與續航持續進化，並提供多元框型、配色與 ZEISS 鏡片選擇，進一步拓展 AI 智慧眼鏡在生活、旅行、工作與內容創作中的應用。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「我們相信，好的 AI 眼鏡應該讓科技更自由、更自然，也更值得信任。VIVE Eagle 讓使用者能依需求選擇不同 AI 服務，並持續強化跨語言溝通、內容記錄、即時分享、自然互動與續航等實際使用體驗，同時將資料安全與使用者隱私放在產品設計核心。此次升級，也代表 VIVE Eagle 持續朝向更完整的 AI 生活介面發展，讓人們能更直覺地連結資訊、世界與日常生活。」

HTC 同步推出 VIVE AI Plus、VIVE AI Pro 兩種訂閱方案。VIVE AI Plus 支援多項 AI 應用；VIVE AI Pro 則進一步提供更多語言支援，滿足跨語言溝通、商務與內容創作等多元使用需求。

VIVE Eagle 全新圓框款建議售價新台幣 15,600 元，推出炭黑色、茶色與藍色三款配色，並持續提供經典方框款選擇；宏達電結合中華電（2412）與台灣大（3045），持續擴大 VIVE Eagle 在台灣的電信通路布局。搭配兩家電信指定 5G 資費方案，VIVE Eagle 皆可 0 元起入手。

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