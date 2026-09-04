快訊

南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

紐時Quiz｜美加貿易戰鬥嘴、常見蔬菜被專家嫌棄別再吃

聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

大華美國MAG7+換股 迎戰 AI 資本浪潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
0009815剔除三檔 新增三檔成分股。資料來源：大華銀投信、證交所
0009815剔除三檔 新增三檔成分股。資料來源：大華銀投信、證交所

大華美國MAG7+（009815）9月3日調整成分股，大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+ 經理人郭修誠表示，在市場避險情緒降溫下，美股重回上升軌道，科技巨擘與AI相關硬體族群再度成為資金追捧的核心，全球AI伺服器與高效能算力的強勁需求並未改變。

郭修誠分析，晶片大廠博通公布財報後，因未達市場極高期望而導致盤後股價一度重挫5%，但公司釋出極具震撼力的長期展望，預估2027年AI營收將翻倍成長至1,150億美元，激勵股價跌幅顯著收斂。博通對未來算力需求的強烈信心，直接印證AI基礎建設浪潮才剛步入主升段。

郭修誠表示，因應美股市場結構的快速變化與產業脈動，主打掌握科技核心戰力的大華美國MAG7+（009815）所追蹤Magnificent 7 Plus Big Tech Index這次換股呈現三進三出的動態優化，剔除埃森哲（ACN，前權重0.4%）、直覺（INTU，前權重0.3%）與優步（UBER，前權重0.5%）；同步新增強勢強化的戰略要角，包含網路安全巨頭Palo Alto Networks（PANW，新增權重0.9%）、雲端資安龍頭CrowdStrike Holdings（CRWD，新增權重0.6%）及類比晶片大廠亞德諾半導體（ADI，新增權重0.5%）。

這次換股策略可清楚看出，投資組合在維持前十大重倉股穩健架構的前提下，進一步深化AI硬體與雲端安全（Cybersecurity）的雙軌部署。換股後，前十大持股名單依然固若金湯，由輝達（NVDA）以15.5%權重居首，蘋果（AAPL）14.4%、微軟（MSFT）11.4%、Alphabet（GOOGL）10.8%與亞馬遜（AMZN）7.7%緊隨其後；台灣半導體龍頭台積電ADR（TSM）則維持5.8%的吃重比例，博通（AVGO）占5.0%，Meta佔4.2%，特斯拉（TSLA）佔4.2%，美光（MU）佔3.1%。這次成分股的精準調整，凸顯出隨著AI應用由基礎算力擴展至邊緣運算與軟體層級，網路安全與高階模擬晶片已成為不可或缺的防護與傳輸基石。

新增 PANW 與 CRWD 強化企業數位轉型中的資安防禦網，而ADI則奠定AI延伸至實體終端與工業應用的晶片基礎。搭配博通高瞻遠矚的AI營收翻倍預測，以及Dell等伺服器大廠展現的營運強勁爆發力，美股科技股的基本面結構依然無懈可擊。

郭修誠表示，油價波動與短線地緣干擾不改科技產業的長期牛市格局。隨著宏觀壓力的減輕與美債殖利率回落，資金重新鎖定營運透明度高、擁有護城河的科技巨擘。

009815透過這次換股，剔除成長放緩標的並精準吸納具備強勁AI技術護城河的新星，不僅鞏固前十大龍頭企業的強者恆強優勢，更為投資人全面掌握美股AI算力、雲端安全與半導體供應鏈的下一波大升段行情做好最佳準備。

美國 博通 華銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球新興市場股票基金 上周淨流入居冠

00918經理人：「AI 高功率需求＋供給吃緊＋漲價」形成三大投資主軸

大華銀 ETF 00918高配息1.75元 第4季扣緊雙支柱

一萬元當 SpaceX、輝達、台積電股東 國內首檔聚焦算力ETF 009827掛牌

相關新聞

大華美國MAG7+換股 迎戰 AI 資本浪潮

大華美國MAG7+（009815）9月3日調整成分股，大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+ 經理人郭修誠表示，在市場避險情緒降溫下，美股重回上升軌道，科技巨擘與AI相關硬體族群再度成為資金追捧的核心，全球AI伺服器與高效能算力的強勁需求並未改變。

00401A 單月再現雙位數報酬 聚焦先進封裝、光通訊、低軌衛星三大主流

台股近期震盪盤整，資金轉向聚焦AI伺服器、先進封裝、光通訊及高速傳輸等族群；這改變也讓主動式ETF再度發揮優勢，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）的多數主動式ETF淨值再度逼近前波新高。摩根資產管理指出，過去一個月以來，先進封裝、光通訊與低軌衛星是盤面上的三大主流，相較於其他市值型或高股息型的ETF，主動式ETF反而能掌握到近期主流。

賀天銘：默克已從材料供應商 走向整合流程解決方案夥伴

全球領先的科學與科技公司默克，於 SEMICON Taiwan 2026 展示其持續轉型為半導體產業「整合解決方案夥伴」的策略布局。面對日益複雜的晶片架構，與對系統級效能大幅提升的需求，默克展示如何透過整合式流程解決方案，結合先進材料科學、設備、量測與檢測，以及數位智慧，協助驅動人工智慧（AI）時代的半導體創新。

大華銀投信看第4季台股 三多撐腰 AI、金融有料

大華銀投信執行副總張耿豪指出，當前全球經濟正處於「消費端降溫、AI資本支出高企與聯準會政策僵局」的三方角力中，第4季市場將進入關鍵轉折期，而台股雖位於本益比逾21倍的歷史高估值區間，以及波動劇烈期，長線仍具三大關鍵利多。

宏碁：PC漲價幅度趨緩 樂觀看待輝達RTX Spark PC商機

宏碁董事長陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，但預期漲幅會趨緩，他強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達（NVIDIA）RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

硬體加碼投資美國 藍委問：台灣主權AI利基在哪

美國商務部長盧特尼克受訪稱川普政府正制定加徵半導體新關稅計畫，若企業在美國生產可豁免關稅。國民黨立委李彥秀質疑，美方晶片戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。