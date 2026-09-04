大華美國MAG7+換股 迎戰 AI 資本浪潮

大華美國MAG7+（009815）9月3日調整成分股，大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+ 經理人郭修誠表示，在市場避險情緒降溫下，美股重回上升軌道，科技巨擘與AI相關硬體族群再度成為資金追捧的核心，全球AI伺服器與高效能算力的強勁需求並未改變。

郭修誠分析，晶片大廠博通公布財報後，因未達市場極高期望而導致盤後股價一度重挫5%，但公司釋出極具震撼力的長期展望，預估2027年AI營收將翻倍成長至1,150億美元，激勵股價跌幅顯著收斂。博通對未來算力需求的強烈信心，直接印證AI基礎建設浪潮才剛步入主升段。

郭修誠表示，因應美股市場結構的快速變化與產業脈動，主打掌握科技核心戰力的大華美國MAG7+（009815）所追蹤Magnificent 7 Plus Big Tech Index這次換股呈現三進三出的動態優化，剔除埃森哲（ACN，前權重0.4%）、直覺（INTU，前權重0.3%）與優步（UBER，前權重0.5%）；同步新增強勢強化的戰略要角，包含網路安全巨頭Palo Alto Networks（PANW，新增權重0.9%）、雲端資安龍頭CrowdStrike Holdings（CRWD，新增權重0.6%）及類比晶片大廠亞德諾半導體（ADI，新增權重0.5%）。

這次換股策略可清楚看出，投資組合在維持前十大重倉股穩健架構的前提下，進一步深化AI硬體與雲端安全（Cybersecurity）的雙軌部署。換股後，前十大持股名單依然固若金湯，由輝達（NVDA）以15.5%權重居首，蘋果（AAPL）14.4%、微軟（MSFT）11.4%、Alphabet（GOOGL）10.8%與亞馬遜（AMZN）7.7%緊隨其後；台灣半導體龍頭台積電ADR（TSM）則維持5.8%的吃重比例，博通（AVGO）占5.0%，Meta佔4.2%，特斯拉（TSLA）佔4.2%，美光（MU）佔3.1%。這次成分股的精準調整，凸顯出隨著AI應用由基礎算力擴展至邊緣運算與軟體層級，網路安全與高階模擬晶片已成為不可或缺的防護與傳輸基石。

新增 PANW 與 CRWD 強化企業數位轉型中的資安防禦網，而ADI則奠定AI延伸至實體終端與工業應用的晶片基礎。搭配博通高瞻遠矚的AI營收翻倍預測，以及Dell等伺服器大廠展現的營運強勁爆發力，美股科技股的基本面結構依然無懈可擊。

郭修誠表示，油價波動與短線地緣干擾不改科技產業的長期牛市格局。隨著宏觀壓力的減輕與美債殖利率回落，資金重新鎖定營運透明度高、擁有護城河的科技巨擘。

009815透過這次換股，剔除成長放緩標的並精準吸納具備強勁AI技術護城河的新星，不僅鞏固前十大龍頭企業的強者恆強優勢，更為投資人全面掌握美股AI算力、雲端安全與半導體供應鏈的下一波大升段行情做好最佳準備。