快訊

南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

紐時Quiz｜美加貿易戰鬥嘴、常見蔬菜被專家嫌棄別再吃

聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

00401A 單月再現雙位數報酬 聚焦先進封裝、光通訊、低軌衛星三大主流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00401A淨值已挑戰前波新高。資料來源：摩根資產管理，統計至2026/09/02
00401A淨值已挑戰前波新高。資料來源：摩根資產管理，統計至2026/09/02

台股近期震盪盤整，資金轉向聚焦AI伺服器、先進封裝、光通訊及高速傳輸等族群；這改變也讓主動式ETF再度發揮優勢，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）的多數主動式ETF淨值再度逼近前波新高。摩根資產管理指出，過去一個月以來，先進封裝、光通訊與低軌衛星是盤面上的三大主流，相較於其他市值型或高股息型的ETF，主動式ETF反而能掌握到近期主流。

根據截至9月2日的公開資訊，00401A在半導體測試與先進封裝的相關布局占比已超過50%，高速傳輸與光通訊配置也超過20%，合計逾七成的資產聚焦近期最受市場資金青睞的主流，淨值也因此站上14元以上。

主動摩根台灣（0050）鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，除科技股，00401A配置部分金融股與傳產股，正好在8月市場震盪期間展現出「上攻靠AI科技、下檔靠金融傳產」的特性；足見在盤勢震盪期間，主動式管理的優勢已明顯放大。

戴馨玲補充，目前00401A的前五大持股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、台達電（2308）與全新（2455），這五檔個股就已占資產規模近30%；8月00401A也逢低加碼廣達（2382）、華通（2313）、信驊（5274）、昇達科（3491）及川湖（2059）等光通訊、AI伺服器、低軌衛星與先進製程相關產業配置；華通受惠800G與1.6T光模組需求成長、AI伺服器升級與Starlink V3衛星商機發酵；昇達科則受惠低軌衛星放量預期，以及收購巨頻後切入AI高速傳輸與太赫茲技術領域；足見即使過去幾個月盤面震盪，但掌握這段期間先進封裝、散熱、高速傳輸（含光通訊）等產業的漲勢。

低軌衛星 光通訊 報酬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股主動式ETF強棒 淨值攻高

00400A發威！獲利三引擎台積電、聯發科加緯穎 連第三個月配這金額

00999A漲4.43％奪冠！大盤同期跌1.84％ 6檔主動ETF逆勢賺

00999A年化配息率衝10%！00935配1.83元 野村雙雄9月16日同步除息

相關新聞

大華美國MAG7+換股 迎戰 AI 資本浪潮

大華美國MAG7+（009815）9月3日調整成分股，大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+ 經理人郭修誠表示，在市場避險情緒降溫下，美股重回上升軌道，科技巨擘與AI相關硬體族群再度成為資金追捧的核心，全球AI伺服器與高效能算力的強勁需求並未改變。

00401A 單月再現雙位數報酬 聚焦先進封裝、光通訊、低軌衛星三大主流

台股近期震盪盤整，資金轉向聚焦AI伺服器、先進封裝、光通訊及高速傳輸等族群；這改變也讓主動式ETF再度發揮優勢，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）的多數主動式ETF淨值再度逼近前波新高。摩根資產管理指出，過去一個月以來，先進封裝、光通訊與低軌衛星是盤面上的三大主流，相較於其他市值型或高股息型的ETF，主動式ETF反而能掌握到近期主流。

賀天銘：默克已從材料供應商 走向整合流程解決方案夥伴

全球領先的科學與科技公司默克，於 SEMICON Taiwan 2026 展示其持續轉型為半導體產業「整合解決方案夥伴」的策略布局。面對日益複雜的晶片架構，與對系統級效能大幅提升的需求，默克展示如何透過整合式流程解決方案，結合先進材料科學、設備、量測與檢測，以及數位智慧，協助驅動人工智慧（AI）時代的半導體創新。

大華銀投信看第4季台股 三多撐腰 AI、金融有料

大華銀投信執行副總張耿豪指出，當前全球經濟正處於「消費端降溫、AI資本支出高企與聯準會政策僵局」的三方角力中，第4季市場將進入關鍵轉折期，而台股雖位於本益比逾21倍的歷史高估值區間，以及波動劇烈期，長線仍具三大關鍵利多。

宏碁：PC漲價幅度趨緩 樂觀看待輝達RTX Spark PC商機

宏碁董事長陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，但預期漲幅會趨緩，他強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達（NVIDIA）RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

硬體加碼投資美國 藍委問：台灣主權AI利基在哪

美國商務部長盧特尼克受訪稱川普政府正制定加徵半導體新關稅計畫，若企業在美國生產可豁免關稅。國民黨立委李彥秀質疑，美方晶片戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。