00401A 單月再現雙位數報酬 聚焦先進封裝、光通訊、低軌衛星三大主流

台股近期震盪盤整，資金轉向聚焦AI伺服器、先進封裝、光通訊及高速傳輸等族群；這改變也讓主動式ETF再度發揮優勢，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）的多數主動式ETF淨值再度逼近前波新高。摩根資產管理指出，過去一個月以來，先進封裝、光通訊與低軌衛星是盤面上的三大主流，相較於其他市值型或高股息型的ETF，主動式ETF反而能掌握到近期主流。

根據截至9月2日的公開資訊，00401A在半導體測試與先進封裝的相關布局占比已超過50%，高速傳輸與光通訊配置也超過20%，合計逾七成的資產聚焦近期最受市場資金青睞的主流，淨值也因此站上14元以上。

主動摩根台灣（0050）鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，除科技股，00401A配置部分金融股與傳產股，正好在8月市場震盪期間展現出「上攻靠AI科技、下檔靠金融傳產」的特性；足見在盤勢震盪期間，主動式管理的優勢已明顯放大。

戴馨玲補充，目前00401A的前五大持股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、台達電（2308）與全新（2455），這五檔個股就已占資產規模近30%；8月00401A也逢低加碼廣達（2382）、華通（2313）、信驊（5274）、昇達科（3491）及川湖（2059）等光通訊、AI伺服器、低軌衛星與先進製程相關產業配置；華通受惠800G與1.6T光模組需求成長、AI伺服器升級與Starlink V3衛星商機發酵；昇達科則受惠低軌衛星放量預期，以及收購巨頻後切入AI高速傳輸與太赫茲技術領域；足見即使過去幾個月盤面震盪，但掌握這段期間先進封裝、散熱、高速傳輸（含光通訊）等產業的漲勢。