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AI實力獲國內外雙重肯定！大數據一舉拿下WITSA Global AI Awards、臺灣AI卓越獎

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大數據(股)公司
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主圖圖說：大數據(股)公司總經理温紹郁（右二）代表公司領獎，從WITSA主席Dato' Dr. Sean Seah（左二） 、中華軟體公會理事長沈柏延（左一）及WITSA副主席暨AI工作小組負責人Robert Janssen（右一）手中獲頒「The WITSA Global Award for AI Entrepreneurship」。

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台灣數據科技領導品牌大數據股份有限公司（BIG DATA Co., Ltd.）AI技術與企業落地成果再獲國內外肯定，今（3）日宣布旗下企業級知識AI代理平台《KEYLM》榮獲WITSA Global AI Awards 2026「The WITSA Global Award for AI Entrepreneurship」；「人機共智洞察助手－AI Insight Partner」則獲得首屆「臺灣AI卓越獎（Taiwan AI Excellence Award）AI企業轉型領航：優品」。大數據(股)公司總經理温紹郁與技術長孟令三代表公司出席2026臺灣AI卓越獎頒獎典禮暨WITSA Global AI Summit晚宴，分別從數位發展部部長林宜敬、WITSA主席Dato' Dr. Sean Seah及中華軟體公會理事長沈柏延手中獲頒兩項大獎；孟令三技術長並於次日WITSA Global AI Summit展演《KEYLM》，從企業內部組織知識切入，展示如何解決企業AI轉型的實際落地痛點。

大數據(股)公司總經理温紹郁表示，企業導入AI的下一階段，不只是追求更強大的模型，而是如何讓AI真正理解企業自身的資料、知識與工作流程。此次兩項獲獎，從企業級地端AI到AI驅動工作流程轉型，展現大數據將資料、模型與企業知識轉化為實際商業價值，以及從AI技術研發走向產業落地的能力。未來將持續深化AI與企業知識、數據及人的專業協作，協助更多企業真正把AI導入日常營運與決策。

企業地端AI獲國際肯定

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《KEYLM》拿下WITSA Global AI Awards

世界創新科技與服務聯盟（World Innovation, Technology and Services Alliance，簡稱WITSA）長期表揚全球資通訊產業具創新與影響力的企業及組織，今年首次舉辦WITSA Global AI Awards，聚焦人工智慧領域具全球影響力、規模化潛力與創新能力的企業及應用。大數據(股)公司以旗下企業級知識AI代理平台《KEYLM》榮獲The WITSA Global Award for AI Entrepreneurship，展現台灣AI技術從在地數據優勢、企業知識應用到跨產業規模化的發展實力。

根據市場研究機構Fortune Business Insights預測，全球主權雲市場規模將從2026年的1,953.5億美元，成長至2034年的1兆3,185.7億美元，年複合成長率達27%，企業對資料本地化與AI自主可控的需求持續攀升。《KEYLM》建立於大數據超過十年的中文數據資產及自有領域語言模型《BIG10》之上，數據雲《KEYDATA》累積超過65億筆資料、每月處理超過2,000億筆中文數據，並整合NVIDIA NeMo技術框架，協助企業將內部文件、SOP、技術資料及既有系統轉化為可供AI Agent理解與運用的企業知識，同時支援地端、私有雲及混合雲等部署架構，滿足企業對資料安全與資料主權的需求。目前大數據已服務超過1,000家企業與組織，相關技術並延伸至製造、政府、醫療、文化IP等不同場域；透過「單一核心、多元應用（single core, multiple applications）」策略，將同一套核心模型與平台架構依不同產業知識及需求快速部署，並逐步拓展日文、英文等語言市場，展現從核心技術走向規模化商業應用的能力。

從20天縮短到1天的效率

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AI Insight Partner 獲首屆臺灣 AI 卓越獎肯定

除了AI代理平台《KEYLM》獲獎，大數據(股)公司以內部實績發展的「人機共智洞察助手－AI Insight Partner」亦榮獲首屆「臺灣AI卓越獎（Taiwan AI Excellence Award）」之「AI企業轉型領航：優品」，透過AI深度導入數據洞察工作流程，從實際營運場景出發，展現AI從提升工作效率進一步驅動組織與服務模式轉型的成果。該獎係由中華民國資訊軟體服務商業同業公會（TISSA）主辦，旨在表揚將AI應用於「公共服務優化」與「產業實務轉型」的卓越標竿案例。

導入AI前，分析部門透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，從人工排除雜訊、彙整資料、洞察分析到製作簡報，一份完整洞察報告原需超過20個工作天；經流程優化並導入AI協作後，進一步縮短至1個工作日內，整體報告產製週期縮短80%、基礎資料整理工時節省近80%，高價值策略洞察工作占比提升50%，並建立「關鍵字設定、提示詞調整、AI生成報告、人機協作校對、報告產出」五步驟標準流程。這套模式更從分析部門延伸至品牌行銷部的ESG品牌風險管理場域，驗證跨部門與不同應用情境的可行性，並進一步產品化為「AI Insight Partner」，發展人機共智結合專業陪跑的新型態服務模式，由AI負責大量資料整理、分析與報告初稿，專業分析師則聚焦校正、判讀與策略建議，將大數據自身的AI轉型經驗輸出至企業客戶，讓AI不只是提升效率的工具，更成為放大人才專業與企業決策能力的重要夥伴。

未來，大數據(股)公司將持續以自有中文數據資產與AI技術實力，深化《BIG10》領域語言模型、《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體、企業級知識AI代理平台《KEYLM》及AI Agent等技術與產品布局，從數據、模型、企業知識到實際工作流程，建立完整的AI Data Intelligence能力。同時持續推動AI技術跨產業應用及海外市場拓展，讓企業不只是「導入AI」，而是真正將AI轉化為可持續、可規模化的營運與決策能力。

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