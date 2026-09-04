硬體加碼投資美國 藍委問：台灣主權AI利基在哪

美國商務部長盧特尼克受訪稱川普政府正制定加徵半導體新關稅計畫，若企業在美國生產可豁免關稅。國民黨立委李彥秀質疑，美方晶片戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？

行政院表示，美方目前尚未公布半導體關稅調查報告，但台美投資ＭＯＵ（備忘錄）已確保我方多項優惠待遇；對台美投資布局，經濟部昨日證實，台廠近期對美加碼投資額兩百億美元，主要聚焦半導體、ＡＩ需求。

李彥秀指出，路透最新民調顯示，川普總統施政滿意度停留在百分之卅三的歷史低點，受到伊朗戰爭、通貨膨脹的影響，選民明顯向民主黨傾斜，川普須透過製造業回流美國、創造更多高薪職缺。她說，盧特尼克的談話並不讓人意外，顯示未來美方施壓的力道只會越來越大。

李彥秀說，台灣想發展主權ＡＩ，硬體製造是台灣的強項，造就近兩年經濟快速增長，但除硬體供應鏈布建外，台灣在電力、算力以及腦力上，仍和亞洲鄰國有相當大距離，當硬體製造加碼投資美國，台灣未來發展主權ＡＩ的利基在哪裡，是政府必須面對的嚴肅課題。

行政院發言人李慧芝指出，美國商務部去年至今進行二三二調查，第二階段半導體關稅調查報告還未發布；今年一月台美簽訂ＭＯＵ中，已載明台灣取得多項優惠待遇，包括非半導體優惠待遇已先行生效，半導體關稅最惠國待遇中，包括赴美投資業者可享配額內免關稅，及配額外最優惠關稅稅率。

針對盧特尼克稱，台灣將加碼投資兩百億至三百億美元，與經濟部長龔明鑫所稱的兩百億元有落差。經濟部次長賴建信說，金額為龔所稱的兩百億美元，主要品項在於半導體、ＡＩ的需求。

據了解，主責台美談判的行政院副院長鄭麗君每月都親自主持會議，盤點台廠對美投資進度，不只為掌握企業需求和產業布局，也被解讀為向美方展現台灣履行承諾決心，力求在美方公布二三二半導體關稅或三○一調查關稅時，將台灣納入優惠待遇。