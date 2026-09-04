博通進擊帶旺台灣協力廠營運 台積、日月光迎大單

博通2日於財報會議表示，來自Google、OpenAI、Anthropic與Meta等主要客戶訂單強勁，旗下AI半導體業務強勁成長，估本財年相關營收將大增1.86倍，未來兩個會計年度也會繼續翻倍成長，接下來光是出貨Google TPU金額每年就達數百億美元。

博通AI半導體業務強勁，法人看好，台積電（2330）、日月光投控等台灣協力廠營運跟著衝鋒。其中，博通是台積電先進製程大客戶，後續投片量有望同步激增；日月光投控承接先進封測訂單，相關業務也將熱轉。

博通財報會議重點

博通評估，客製化AI加速器與網路需求仍然非常強勁，動能將延續到本季。該公司本會計年度AI半導體營收將成長186%、達580億美元，XPU客戶需求維持「指數式成長」。

外電報導，博通執行長陳福陽表示，隨著Google、OpenAI、Anthropic與Meta等主要客戶擴大訂單，促使公司11月2日起的2027會計年度AI半導體營收倍增至1,150億美元，2028會計年度則將再翻倍至2,300億美元，屆時每股純益將超過30美元，但「其實我們的需求超越這個前景，將努力改善供應」。

陳福陽指出，本季將加速出貨Google的Ironwood張量處理器（TPU）給Anthropic，大量出貨TPU v8i給Google，並持續交貨AI推論晶片Jalapeño給OpenAI，同時將生產Meta的大規模推論設計的客製化MTIA加速器。

陳福陽坦言，客戶需求高於博通目前能交付的晶片數量，預計本季投入14億美元資本支出，以擴充半導體產能，與合作夥伴在新加坡設置基板製造設施。博通也可能為AI實驗室提供剩餘價值保證，協助客戶籌措晶片採購資金。

陳福陽透露，未來幾年，博通每年都將出貨數百億美元的處理器給Google，而Anthropic將在明年取代Google，成為該公司最大的客製化AI晶片客戶，OpenAI則將升至第二。

外電先前報導，Anthropic延攬原Google客製化晶片計畫創始者薩雷克（Amir Salek），為自研AI晶片布局。薩雷克曾主管Google 的TPU事業，並於2022年以前帶領團隊推出前七代TPU。

OpenAI近日則提到，規劃今年底前在運算基礎設施中部署Jalapeño，是涵蓋多個世代路線圖中的第一代產品，第二代產品正處於深入開發階段，第三代產品逐漸成形。