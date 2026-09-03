光寶56億攻AI液冷散熱
電源大廠光寶科（2301）昨（3）日宣布，斥資1.76億美元（約新台幣56億元），策略投資波蘭液冷散熱解決方案公司DCX Liquid Cooling Systems。光寶科預計取得DCX Liquid Cooling Systems約25%股權，加速搶攻AI資料中心液冷散熱商機。
光寶科指出，未來雙方將共同開發整合式電源與液冷平台解決方案，以滿足全球超大規模資料中心客戶持續提升的運算效能與能源效率需求。
DCX Liquid Cooling Systems專注於AI與高效能運算（HPC）資料中心先進液冷系統開發，擁有完整產品組合，並在高容量櫃列式冷卻液分配單元（in-row CDU）、資料中心設施級冷卻液分配單元（Facility CDU）、冷板及浸沒式冷卻系統等領域具備深厚技術基礎。
光寶科表示，未來雙方合作將結合光寶科在AI伺服器電源、機櫃級供電及800 VDC架構等電源管理技術優勢，共同打造整合式電源與散熱管理解決方案。
光寶科董事長宋明峰表示，AI已成為推動全球產業轉型的重要驅動力，資料中心基礎設施更是賦能AI發展的關鍵根基。光寶科持續聚焦具長期成長潛力的關鍵技術，此次跨國策略投資將進一步深化公司在AI資料中心價值鏈的布局。
宋明峰說，光寶科將持續攜手具關鍵技術優勢及高度協同綜效的全球夥伴，強化跨領域技術整合能力，透過策略投資與深度合作，打造更完整的AI基礎設施生態系，為未來運算架構演進奠定長期競爭優勢。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。