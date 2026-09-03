光寶56億攻AI液冷散熱

電源大廠光寶科（2301）昨（3）日宣布，斥資1.76億美元（約新台幣56億元），策略投資波蘭液冷散熱解決方案公司DCX Liquid Cooling Systems。光寶科預計取得DCX Liquid Cooling Systems約25%股權，加速搶攻AI資料中心液冷散熱商機。

光寶科指出，未來雙方將共同開發整合式電源與液冷平台解決方案，以滿足全球超大規模資料中心客戶持續提升的運算效能與能源效率需求。

DCX Liquid Cooling Systems專注於AI與高效能運算（HPC）資料中心先進液冷系統開發，擁有完整產品組合，並在高容量櫃列式冷卻液分配單元（in-row CDU）、資料中心設施級冷卻液分配單元（Facility CDU）、冷板及浸沒式冷卻系統等領域具備深厚技術基礎。

光寶科表示，未來雙方合作將結合光寶科在AI伺服器電源、機櫃級供電及800 VDC架構等電源管理技術優勢，共同打造整合式電源與散熱管理解決方案。

光寶科董事長宋明峰表示，AI已成為推動全球產業轉型的重要驅動力，資料中心基礎設施更是賦能AI發展的關鍵根基。光寶科持續聚焦具長期成長潛力的關鍵技術，此次跨國策略投資將進一步深化公司在AI資料中心價值鏈的布局。

宋明峰說，光寶科將持續攜手具關鍵技術優勢及高度協同綜效的全球夥伴，強化跨領域技術整合能力，透過策略投資與深度合作，打造更完整的AI基礎設施生態系，為未來運算架構演進奠定長期競爭優勢。