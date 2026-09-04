宏碁董事長談子公司…老虎隊動能強

經濟日報／ 特派記者吳凱中 ／德國柏林3日電

儘管下半年PC市場仍有諸多挑戰，但宏碁（2353）董事長陳俊聖對營運「老神在在」，他表示，宏碁子公司「老虎隊」今年上半年表現都相當不錯，「其實我給他們的目標就是雙位數成長，而他們絕大部分都超過設定的目標」，對於下半年小老虎成長動相當看好。

陳俊聖指出，絕大多數小老虎今年上半年都是雙位數以上成長，甚至有超過20%以上增長，而他們可沒有提前拉貨的利多，「其實我給他們的目標就是雙位數成長，而他們絕大部分都超過設定的目標。」目前包含宏碁在內，集團已經有17家公司在資本市場運作。

陳俊聖分析，比如說這次產業碰上記憶體漲價，宏碁就有小老虎在前面擋著，有兩成以上增長，「公司基本上保底，我就不擔心。」

老虎 陳俊聖 宏碁

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