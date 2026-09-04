宏碁：PC漲價幅度趨緩 樂觀看待輝達RTX Spark PC商機

經濟日報／ 特派記者吳凱中 ／德國柏林3日電

宏碁（2353）董事長陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，但預期漲幅會趨緩，他強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達（NVIDIA）RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

PC產業經歷今年上半年提前拉貨後，業界對於下半年出貨量普遍保守看待。

對此，陳俊聖分析，依據研調機構IDC預測，今年PC出貨量將年減11%，但這不一定準確，因為上半年PC就沒有衰退，而在這個環境下，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，試圖發掘市場新的需求。

若從通路狀況來看，陳俊聖指出，通路現在還在賣上半年產品，所以漲價還沒有那麼嚴重，但下半年記憶體漲的更高了，理論上需求會受到影響。

從價格面來看，陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，至於漲幅多少，每個產品線不一，主要還是看DRAM、SSD及CPU等關鍵零組件價格走勢，但可以確定的是，下半年PC漲價幅度會開始減緩。

此外，宏碁於IFA期間發表Acer SFF RTX Spark精巧型桌上型電腦，針對RTX Spark商機，陳俊聖表示，通路客戶都相當有興趣，想要嘗試，因為這是一個剛開始的產品，「我們覺得相當的興奮，這個東西是有市場的。」

依據輝達時程安排，高階的RTX Spark N1X將於今年秋季上市，主流的N1則於明年上半年登場。針對兩者商機，陳俊聖分析，還是得看客戶需求，因為RTX Spark一開始的目標對象是創作者，但這畢竟是細分市場，因此規模沒這麼大，之後才會慢慢往一般消費性市場走，到時量才會真正起來。不過，由於宏碁未入列輝達首波RTX Spark支援夥伴，市場擔心無法第一時間搶占商機。

宏碁 漲價 NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體漲價壓抑PC出貨 宏碁：預留零件升級空間因應

宏碁前進IFA強攻AI PC 預告推出為Gemini量身打造的Googlebook

Agent PC 蓄勢待發！華碩、微星等品牌廠有望迎升級商機

AI推升PCB材料缺到2027年！銅箔玻纖布喊漲 PTT股民兩極熱議

相關新聞

大華銀投信看第4季台股 三多撐腰 AI、金融有料

大華銀投信執行副總張耿豪指出，當前全球經濟正處於「消費端降溫、AI資本支出高企與聯準會政策僵局」的三方角力中，第4季市場將進入關鍵轉折期，而台股雖位於本益比逾21倍的歷史高估值區間，以及波動劇烈期，長線仍具三大關鍵利多。

宏碁：PC漲價幅度趨緩 樂觀看待輝達RTX Spark PC商機

宏碁董事長陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，但預期漲幅會趨緩，他強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達（NVIDIA）RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

硬體加碼投資美國 藍委問：台灣主權AI利基在哪

美國商務部長盧特尼克受訪稱川普政府正制定加徵半導體新關稅計畫，若企業在美國生產可豁免關稅。國民黨立委李彥秀質疑，美方晶片戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？

宏碁董事長談子公司…老虎隊動能強

儘管下半年PC市場仍有諸多挑戰，但宏碁董事長陳俊聖對營運「老神在在」，他表示，宏碁子公司「老虎隊」今年上半年表現都相當不錯，「其實我給他們的目標就是雙位數成長，而他們絕大部分都超過設定的目標」，對於下半年小老虎成長動相當看好。

國際半導體盛會提建言 機械公會：強化本土設備鏈

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，今年吸引上百家機械業者參展。台灣機械公會昨（3）日建議政府，複製發展台積電等半導體產業模式，由企業及政府共同投資成立大型新創公司，全力孵化「本土」半導體設備供應鏈。

博通進擊帶旺台灣協力廠營運 台積、日月光迎大單

博通2日於財報會議表示，來自Google、OpenAI、Anthropic與Meta等主要客戶訂單強勁，旗下AI半導體業務強勁成長，估本財年相關營收將大增1.86倍，未來兩個會計年度也會繼續翻倍成長，接下來光是出貨Google TPU金額每年就達數百億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。