宏碁：PC漲價幅度趨緩 樂觀看待輝達RTX Spark PC商機

宏碁（2353）董事長陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，但預期漲幅會趨緩，他強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達（NVIDIA）RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

PC產業經歷今年上半年提前拉貨後，業界對於下半年出貨量普遍保守看待。

對此，陳俊聖分析，依據研調機構IDC預測，今年PC出貨量將年減11%，但這不一定準確，因為上半年PC就沒有衰退，而在這個環境下，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，試圖發掘市場新的需求。

若從通路狀況來看，陳俊聖指出，通路現在還在賣上半年產品，所以漲價還沒有那麼嚴重，但下半年記憶體漲的更高了，理論上需求會受到影響。

從價格面來看，陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，至於漲幅多少，每個產品線不一，主要還是看DRAM、SSD及CPU等關鍵零組件價格走勢，但可以確定的是，下半年PC漲價幅度會開始減緩。

此外，宏碁於IFA期間發表Acer SFF RTX Spark精巧型桌上型電腦，針對RTX Spark商機，陳俊聖表示，通路客戶都相當有興趣，想要嘗試，因為這是一個剛開始的產品，「我們覺得相當的興奮，這個東西是有市場的。」

依據輝達時程安排，高階的RTX Spark N1X將於今年秋季上市，主流的N1則於明年上半年登場。針對兩者商機，陳俊聖分析，還是得看客戶需求，因為RTX Spark一開始的目標對象是創作者，但這畢竟是細分市場，因此規模沒這麼大，之後才會慢慢往一般消費性市場走，到時量才會真正起來。不過，由於宏碁未入列輝達首波RTX Spark支援夥伴，市場擔心無法第一時間搶占商機。