大華銀投信看第4季台股 三多撐腰 AI、金融有料

儘管下半年PC市場仍有諸多挑戰，但宏碁董事長陳俊聖對營運「老神在在」，他表示，宏碁子公司「老虎隊」今年上半年表現都相當不錯，「其實我給他們的目標就是雙位數成長，而他們絕大部分都超過設定的目標」，對於下半年小老虎成長動相當看好。

2026-09-04 01:23