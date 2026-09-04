大華銀投信看第4季台股 三多撐腰 AI、金融有料

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

華銀投信執行副總張耿豪指出，當前全球經濟正處於「消費端降溫、AI資本支出高企與聯準會政策僵局」的三方角力中，第4季市場將進入關鍵轉折期，而台股雖位於本益比逾21倍的歷史高估值區間，以及波動劇烈期，長線仍具三大關鍵利多。

張耿豪表示，透過「美股攻頂、台股防禦、韓股躍進」的三方聯手，投資人能全方位捕捉全球AI產業跨期成長紅利。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，身為全球半導體與伺服器製造心臟的台灣，供應鏈獲利動能將呈現跨年度的階梯式成長，預估台股上市公司盈餘在下半年修正後將快速築底，並於2027年迎來雙位數的第二波獲利潮。

郭修誠認為台股具備三大關鍵利多支撐。首先，AI實質獲利轉化：GB200與新世代晶片平台第4季起全面量產出貨，邊緣AI如AI PC、AI手機滲透率將在2027年突破40%大關，帶動散熱模組、高階PCB及先進封裝供應鏈營收步入歷史高峰。

其次，金控資本結構強化與股利政策升級：受惠海外投資收益回升與壽險業接軌順利，金融股獲利基底紮實，預估2027年金融業現金股利發放總額將創歷史新高，提供大盤堅實的下檔殖利率支撐。

第三，資金效應與評價重估：高股息ETF資金龐大，搭配外資在今年底可望回補低本益比優質股，被動與主動資金共振將持續推升企業價值重估（Rerating）。

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