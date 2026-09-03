AI建廠潮燒到2030 帆宣董座：提前囤料、全球調兵遣將

AI帶動全球半導體進入新一波建廠高峰，廠務工程大廠帆宣（6196）訂單同步衝上成立以來最高峰。帆宣董事長高新明今日在歡慶與合作夥伴聯手合作20周年慶會後受訪表示，帆宣目前在手訂單已達1351億元，寫下公司成立以來最高紀錄，且訂單能見度至少到2028年，2029年至2030年相關專案也陸續進入規畫階段。面對未來五年龐大的建廠需求，帆宣已提前「搶料、搶人」，從關鍵材料預訂、人力分流到海外在地施工團隊培訓全面展開，為客戶全球擴產預作準備。

高新明指出，這波半導體擴產不是短期現象，從2026、2027、2028年一路到2029、2030年，呼應稍早台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清點出台積電擴廠速度增五倍仍無法滿足客戶強勁需求。

高新明也表明來自晶圓廠及記憶體廠新建工程委託是成立有史以來的強勁。為此公司已開始準備，目標是讓材料與人力能夠全面支援客戶需求。至於未來幾年的平均成長率，她並未提出具體數字，強調實際成長幅度仍取決於客戶擴產速度，但對未來五年的需求動能具有信心。

面對1351億元歷史新高訂單，高新明也點出第一道關卡就是供應鏈。她說，帆宣採取的策略是「料先訂下來」，提前預訂建廠所需材料，甚至準備足以支援數座晶圓廠的材料需求。由於全球半導體同步擴產，部分材料交期仍可能拉長，因此公司提早向供應商預訂產能，掌握交貨時程，避免材料供應成為客戶建廠進度的瓶頸。

但比材料更棘手的則是「人」。高新明坦言，半導體產業缺工問題確實存在，尤其最重要的是具備專業技術的工程人才。因此公司已依照不同Project與廠區進行人力配置，讓不同團隊分別負責不同晶圓廠工程，同時透過校園實習、人才培育及獎學金等方式提前建立人才庫，希望在建廠需求快速增加之際，仍維持足夠的工程量能。

隨著主要客戶製造版圖全球化，帆宣的人力調度也從台灣進一步延伸至美國亞利桑那、日本及德國。不過，公司並非單純把大量台灣工程師搬到海外，而是逐漸建立「台灣PM及技術團隊＋Local施工人力」模式，以台灣團隊掌握專案、技術與品質，再培訓當地合作夥伴負責施工，解決海外工程人力需求。

高新明舉例，在美國亞利桑那州，帆宣由台灣PM負責專案，再訓練美國當地公司及施工團隊；日本則已開始展開客戶第二座晶圓廠相關工作；德國目前也已進入施工階段，並已有工程師赴當地支援。他也向德方反映，希望加速台灣工程人員簽證程序，避免行政流程拖慢工程進度。

值得注意的是，海外人力在地化並非只要「有人施工」即可。高新明指出，客戶相當重視ESG與工業安全，帆宣除了傳授系統工程技術，也必須將客戶對品質、工安與施工管理的標準同步輸出海外。包括合作的十多至二十家當地廠商，都必須接受相關線上課程與訓練，符合要求後才能進場施工。

高新明強調，從提前預訂數座晶圓廠所需材料，到台灣、美國、日本、德國同步調度工程人力，帆宣正把過去在台灣累積的半導體建廠能力複製到全球。在AI推升先進製程、先進封裝與資料中心投資持續擴大的情況下，如何讓「材料跟得上、工程師到得了、Local團隊接得住」，也成為帆宣消化這波史上最大訂單潮的關鍵。