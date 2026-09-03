臻鼎旗下禮鼎擬565.7億元 投資深圳設先進封裝載板廠

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年積極開拓載板持續投資，今日公告子公司禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司公告 董事會通過投資建設先進封裝載板基地廠，不低於人民幣120億元（相當於新台幣565.7億元）。

臻鼎公告提到，為滿足子公司禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司(以下簡稱「禮鼎」)經營發展所需，禮鼎擬於深圳市寶安區投資建設先進封裝載板基地項目，作為生產經營用地。

該項目投資總額預計不低於人民幣120億元(最終投資總額以實際投資為準)；其中擬摘牌取得地塊之土地出讓金預計不超過人民幣2億元。預計投資日期：預計自115年下半年起依項目進度分期投入。資金來源：自有資金及/或自籌資金。具體目的：配合營運需求，拓展先進封裝載板業務。

臻鼎說明，子公司投資部分項目尚需取得相關政府主管機關之核准或備案，並依法辦理國有建設用地使用權出讓相關手續。