楠梓電子公司將認購滬電H股 投資上限約8億元
老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉投資的滬士電子申請香港H股掛牌，楠梓電也公告子公司WGH公告董事會決議參與認購滬電H股，最高上限為美金2,500萬元（折合新台幣約8億元）。
楠梓電公告子公司WGH董事會通過日期：民國115年9月3日交易價格與數量：待實際交易後再補充公告。交易總金額：最高上限為美金2,500萬元。
楠梓電也說明取得或處分之具體目的：為深化與滬士電子之戰略合作關係，並提升海外資產之長期投資效益。該次交易係參與滬士電子擬於香港交易所申請初次上市之H股認購，交易對象為發行公司或其指定之主辦承銷商。
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