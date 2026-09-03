楠梓電子公司將認購滬電H股 投資上限約8億元

AI帶動全球半導體進入新一波建廠高峰，廠務工程大廠帆宣（6196）訂單同步衝上成立以來最高峰。帆宣董事長高新明今日在歡慶與合作夥伴聯手合作20周年慶會後受訪表示，帆宣目前在手訂單已達1351億元，寫下公司成立以來最高紀錄，且訂單能見度至少到2028年，2029年至2030年相關專案也陸續進入規畫階段。面對未來五年龐大的建廠需求，帆宣已提前「搶料、搶人」，從關鍵材料預訂、人力分流到海外在地施工團隊培訓全面展開，為客戶全球擴產預作準備。

2026-09-03 21:30