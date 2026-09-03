美國無人機新關稅上路 台廠：非紅供應鏈中長期看好

美國對無人機課徵的新關稅3日生效，無人機台廠供應鏈普遍認為，美國政策短期可能增加部分進口成本，但中長期將有利於具備非紅供應鏈、國際認證及量產能力的台灣廠商。

尤其，在美方推動「非紅供應鏈」及積極打造台美無人機「雙核心」製造基地的背景下，前往美國設廠的無人機台廠也可望直接受惠，其中又以率先成功卡位的雷虎（8033）科技，以及領軍無人機國家隊的漢翔（2634）最具代表性。

雷虎科技指出，美國此次針對無人機及關鍵零組件實施新關稅制度，從產業發展角度來看，反映美國正進一步將無人機視為國家安全及戰略性產業，並加速建立「美國製造＋可信賴盟友供應鏈」的產業體系。

雖然台灣相關產品原則上仍適用最高15%的關稅待遇，但相較來自中國等國家高敏感性無人機產品可能面臨25%甚至100%的關稅，台灣仍屬美國認定的優惠貿易夥伴。

更重要的是，新制度要求關鍵零組件及技術來源必須符合可信賴供應鏈條件，顯示「非紅供應鏈」已由過去的採購要求，進一步延伸至關稅及產業政策。

雷虎近年持續投入非紅供應鏈、自主製造及美國市場布局，並強化無人機馬達、飛控、通訊及相關關鍵零組件的供應鏈韌性。

目前，雷虎已取得美國國防部Blue UAS認證，及在美國加州及俄亥俄州設廠，可優先進一步參與美國無人機及國防供應鏈，因應美國無人機產業快速本土化Made In USA的趨勢。

事實上，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作廠商接獲1,520架訂單，已陸續生產出貨；後續第二輪標案，雷虎也已提出申請。

漢翔早於2016年在美國亞利桑那州設立子公司，2025完成亞利桑那州坦佩廠房的購置與整修。其中部分廠區並保留作未來無人機組裝與測試空間，以應對美方對無人機「非紅供應鏈」及在地製造的要求。

而無人機國家隊中多數供應鏈廠商，也正透過漢翔等指標企業領軍，與美方洽談或逐步建立雙邊的產製合作模式。