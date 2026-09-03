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複製台積電模式！機械公會建議 企業、政府共同投資成立大型新創公司

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
「2026台灣半導體設備論壇」今日登場，圖中左起為台灣機械公會理事長莊大立、半導體設備國產化推動委員會召集人胡永進、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者宋健生／攝影
「2026台灣半導體設備論壇」今日登場，圖中左起為台灣機械公會理事長莊大立、半導體設備國產化推動委員會召集人胡永進、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者宋健生／攝影

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，今年吸引上百家機械業者參展。台灣機械公會3日建議政府，複製發展台積電（2330）等半導體產業模式，由企業及政府共同投資成立大型新創公司，全力孵化不外求的半導體設備供應鏈。

台灣機械公會理事長莊大立強調，台灣應利用半導體產業近年來形成的優勢，帶動傳統產業全面升級，「從一座護國神山，走向群山護國」，擴大台灣機械產業在國際產業脈動的影響力。

台灣機械公會與SEMI國際半導體產業協會共同主辦的「2026台灣半導體設備論壇」今天登場，由機械公會半導體設備國產化推動委員會召集人胡永進擔任主席，機械公會理事長莊大立及SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸都到場。

胡永進指出，全球半導體設備需求預估將從2025年的1,305億美元，增加至2028年的2,300億美元，商機龐大。他希望台灣半導體設備能複製發展台積電等半導體產業模式，由企業及政府共同投資，成立大型新創公司。

胡永進表示，機械公會半導體設備國產化推動委員會，與工研院、金屬中心、精機中心等三大法人，及電子機械業者達成共識，除點檢政府及產學研目前發展半導體設備作法，也陸續彙整半導體設備需求方的規格及設備，與盤點精密機械業者可提供的技術項目，期望居中促成各方的合作機會。

莊大立表示，機械公會與SEMI在2021年第一次接觸，雙方期許共同引領台灣機械業加入半導體設備供應鏈的行列。2022年機械公會參加半導體展的會員廠商僅10餘家，到了5年後的今天，會員參展家數已達百餘家以上。

在SEMI國際半導體產業協會的促成下，半導體展從2024年開始成立了「精密機械專區」，目的就是要凸顯台灣精密機械在國家發展半導體產業中的重要性。

莊大立指出，台灣不能只擁有世界級的晶片製造能力，更需要建立與之相匹配的生產設備、關鍵零組件及加工技術。而這些若有政府配套的產業策略來引導，再搭配企業本身研發能量，定能更快達成目標。

曹世綸表示，SEMI國際半導體產業協會與機械公會有共同的使命，除了將終端客戶的需求及資訊帶給機械業者外，也希望協助台灣機械及工具機業能站上巨人的肩膀，享受半導體及AI所帶來的經濟果實。

台灣供應鏈具有靈活的彈性，各廠商可從公司的優勢出發，找到一個半導體榮景所帶來的機會之窗（Window of Opportunity）成為切入點。

曹世綸指出，半導體業的技術門檻高、驗證時間長，企業短期內要收到成效是不容易的，這時候就要透過政府、法人及公協會一起來把中間的缺口連起來，幫助業者跨過門檻。國際半導體產業協會及機械公會將持續深化此產業的協助。

機械公會也呼籲會員，半導體業要求的合作模式與機械產業不同，例如24小時的待命售服，及無條件配合修改的要求，再加上現今人才流向高薪大廠等現狀，已是不得不接受的事實，建議業者能以「以大帶小」或「以小帶大」的雙向連攜模式，取長補短，共同開發客戶需要的產品，共創三贏。

工研院 半導體 台積電

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