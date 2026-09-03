快訊

范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致意曝鄭麗文反應

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

直得受惠CPO、半導體設備客戶需求強勁 接單暴衝較去年大增近30倍

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
直得董事長陳麗芬展示最新一代直驅式六自由度對位平台，強調此產品的優勢，來自於長期與全球CPO龍頭設備商合作的實務經驗，可符合產業需求。記者宋健生／攝影
直得董事長陳麗芬展示最新一代直驅式六自由度對位平台，強調此產品的優勢，來自於長期與全球CPO龍頭設備商合作的實務經驗，可符合產業需求。記者宋健生／攝影

CPO、半導體設備市場需求強勁，微型線性滑軌領導大廠直得（1597）科技線性馬達等相關產品接單「暴衝」，近期一口氣接獲國際CPO設備龍頭大廠數千套訂單，較去年全年成長近30倍，能見度直達明年第1季。

因應客戶訂單需求，直得正加速樹谷園區新廠擴建，預計第4季起陸續投產，德國也已購地，將規劃建廠以搶占歐市場。法人估，隨著國際大廠在矽光子高速光通訊與HBM（高頻寬記憶體）相關設備訂單陸續到位，相關產能正逐步放量推進。

直得的接單熱絡也反應在業績表現上，7月合併營收1.37億元，月增3.6%、年增47.7%，創近二個月來新高，且連續11個月呈年增走勢，展現強勁成長動能；累計前七月合併營收8.94億元、年增44.8%。

另外，直得第2季合併營收4.23元，季增26.5%、年增55.8%，已連續六季成長，稅後純益0.75億元、季增98.7%，每股稅後純益0.86元。上半年稅後純益1.13億元、年增668%，每股稅後純益由去年同期0.17元倍增至1.3元。

直得第2季線性馬達營收成長逾倍。直得表示，目前來自半導體及電子業的訂單持續增溫，微型線性滑軌訂單能見度約2到3個月，線性馬達則一路看到明年第1季。

因應矽光子與CPO快速發展，直得今年參加國際半導體展，推出新一代直驅式六自由度對位平台，結合全直驅架構、高動態響應與奈米級控制技術，針對先進光學組裝及主動對位需求，提供高精度、高響應且具高度彈性的對位解決方案。

直得董事長陳麗芬表示，此次推出的六軸對位平台最大特色之一，是採用全直驅架構，大幅減少傳統機械傳動結構所造成的背隙與摩擦，提升整體動態響應與運動控制性能，特別適合CPO、PIC、光纖陣列及光學引擎等對高速、高精度對位要求極高的應用。

在控制技術方面，平台具備奈米級控制能力，整合X、Y、Z、Rx、Ry、Rz六個自由度，可針對光纖與晶片、光學元件及光學引擎進行高精度耦合與最佳化，滿足新一代矽光子與CPO製程對主動對位的嚴苛要求。

陳麗芬強調，此項產品的開發優勢，來自於長期與全球CPO領先設備商合作的實務經驗，可深入掌握不同CPO製程階段對精度、響應速度、自由度及設備整合的實際需求，並將市場端的製程經驗直接導入產品開發，打造更符合產業需求的對位平台。

法人指出，矽光子高速光通訊與高頻寬記憶體相關半導體設備需大爆發。目前，直得已成功切入相關供應鏈，並取得國際龍頭大廠訂單，今年起將逐步放量與推進，明年會更好。

半導體 客戶 德國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東佑達攜日商 強攻CPO

SEMICON／高明鐵：今年為矽光子元年 看好2028至2030年市場將迎大爆發

大銀接單 看到明年第2季

先進封裝、矽光子商機擴大 法人調高大銀微系統目標價

相關新聞

研調機構預估iPhone 18 Pro漲價10~20% AI與定價成換機關鍵

根據研調機構TrendForce最新手機產業研究指出，蘋果（Apple）自2026年起調整產品發表節奏，拆分為秋季與春季兩波。秋季由旗艦款iPhone 18 Pro、Pro Max 以及最受矚目的首款折疊機iPhone 18 Fold（暫名）領銜登場；iPhone 18基本款與其他延伸機種，預計延後至2027年第1季推出。

複製台積電模式！機械公會建議 企業、政府共同投資成立大型新創公司

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，今年吸引上百家機械業者參展。台灣機械公會3日建議政府，複製發展台積電（2330）等半導體產業模式，由企業及政府共同投資成立大型新創公司，全力孵化不外求的半導體設備供應鏈。

直得受惠CPO、半導體設備客戶需求強勁 接單暴衝較去年大增近30倍

CPO、半導體設備市場需求強勁，微型線性滑軌領導大廠直得（1597）科技線性馬達等相關產品接單「暴衝」，近期一口氣接獲國際CPO設備龍頭大廠數千套訂單，較去年全年成長近30倍，能見度直達明年第1季。

慧與、緯創同步押注相同業務 AI網通將成下一個爆發點？

慧與CEO奈利在本次財報會議上將網通業務定位為公司戰略核心，並宣布與甲骨文擴大合作，共同加速千兆瓦級AI基礎設施建設。甲骨文將部署慧與Juniper網路路由器和交換機，用於其最大規模的AI雲基礎設施部署之一。法人指出，緯創將同步受惠於AI網通產業成長趨勢，公司也曾指出，網通部門將會是下一個大成長的事業部。

三大AI基建商業基齊超預期 AI伺服器買氣旺盛、ODM持續受惠

繼聯想、戴爾後，慧與科技同樣交出了超出預期的成績單，顯示企業級AI伺服器買氣正旺，需求從試點轉為大量布局，同時還帶動了傳統伺服器的採購回升。慧與CEO奈利指出，企業客戶已達需求拐點，即將全面開花。市場傳出，緯創（3231）成功拿下慧與新訂單，法人看好緯創將持續受惠於企業級客戶需求提升。

宏達電插旗歐美 AI眼鏡市場、第4季營運看旺

繼台灣、日本市場後，宏達電（2498）3日正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。展望未來，HTC資深副總裁黃昭穎指出，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場後，公司有信心第4季營運表現將優於第3季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。