直得受惠CPO、半導體設備客戶需求強勁 接單暴衝較去年大增近30倍

CPO、半導體設備市場需求強勁，微型線性滑軌領導大廠直得（1597）科技線性馬達等相關產品接單「暴衝」，近期一口氣接獲國際CPO設備龍頭大廠數千套訂單，較去年全年成長近30倍，能見度直達明年第1季。

因應客戶訂單需求，直得正加速樹谷園區新廠擴建，預計第4季起陸續投產，德國也已購地，將規劃建廠以搶占歐市場。法人估，隨著國際大廠在矽光子高速光通訊與HBM（高頻寬記憶體）相關設備訂單陸續到位，相關產能正逐步放量推進。

直得的接單熱絡也反應在業績表現上，7月合併營收1.37億元，月增3.6%、年增47.7%，創近二個月來新高，且連續11個月呈年增走勢，展現強勁成長動能；累計前七月合併營收8.94億元、年增44.8%。

另外，直得第2季合併營收4.23元，季增26.5%、年增55.8%，已連續六季成長，稅後純益0.75億元、季增98.7%，每股稅後純益0.86元。上半年稅後純益1.13億元、年增668%，每股稅後純益由去年同期0.17元倍增至1.3元。

直得第2季線性馬達營收成長逾倍。直得表示，目前來自半導體及電子業的訂單持續增溫，微型線性滑軌訂單能見度約2到3個月，線性馬達則一路看到明年第1季。

因應矽光子與CPO快速發展，直得今年參加國際半導體展，推出新一代直驅式六自由度對位平台，結合全直驅架構、高動態響應與奈米級控制技術，針對先進光學組裝及主動對位需求，提供高精度、高響應且具高度彈性的對位解決方案。

直得董事長陳麗芬表示，此次推出的六軸對位平台最大特色之一，是採用全直驅架構，大幅減少傳統機械傳動結構所造成的背隙與摩擦，提升整體動態響應與運動控制性能，特別適合CPO、PIC、光纖陣列及光學引擎等對高速、高精度對位要求極高的應用。

在控制技術方面，平台具備奈米級控制能力，整合X、Y、Z、Rx、Ry、Rz六個自由度，可針對光纖與晶片、光學元件及光學引擎進行高精度耦合與最佳化，滿足新一代矽光子與CPO製程對主動對位的嚴苛要求。

陳麗芬強調，此項產品的開發優勢，來自於長期與全球CPO領先設備商合作的實務經驗，可深入掌握不同CPO製程階段對精度、響應速度、自由度及設備整合的實際需求，並將市場端的製程經驗直接導入產品開發，打造更符合產業需求的對位平台。

法人指出，矽光子高速光通訊與高頻寬記憶體相關半導體設備需大爆發。目前，直得已成功切入相關供應鏈，並取得國際龍頭大廠訂單，今年起將逐步放量與推進，明年會更好。