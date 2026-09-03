台灣大揪伴衝智慧建築

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）、精誠攜手布局智慧建築市場，整合AI、能源碳管與智慧營運，強打三大智慧方案，並持續擴大「跨售」、「AI」與「區域化」策略結盟效益，衝刺營運。

「2026國際永續智慧建築暨智慧建材展」9月1日至4日在台北舉行，台灣大攜轉投資精誠首度參加，共同展出「AI數位孿生智慧管理平台」、「ESG暨能源整合服務」與「Smart Building 360智慧建築運營管理平台」等智慧永續營運管理解決方案。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大與精誠深化合作來，在「產品組合互補、業務體系共銷、大東南亞市場共進」策略下，已推出近50項解決方案。

隨著全球淨零碳排要求日益升高，掌握企業營運生產全過程的能耗已是永續轉型關鍵，朱曉幸強調，台灣大與精誠攜手提供智慧永續營運管理解決方案，就是看準企業需精準掌控碳排與能耗、優化營運效率。

針對智慧專案與物業管理，台灣大與精誠推出「AI數位孿生智慧管理平台」，透過AI驅動與公共工程三級品管機制，全面升級物業管理品質與資產租售價值。

智慧建築全域營運方面，主打「Smart Building 360智慧建築運營管理平台」突破傳統單點OT監控缺乏橫向串連的割裂痛點，以AIoT數據串聯為核心，邁入AI全域聯動與預測優化。

永續與能耗管控方面，台灣大強調，「ESG暨能源整合服務」涵蓋智慧能源管理與碳管理兩大平台，前者透過AI演算法即時監控空調與照明能耗；碳管理平台則結合水電數據與佐證資料自動擷取技術降低人工誤差。

台灣大 智慧建築 精誠

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