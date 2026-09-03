宏達電 AI 眼鏡「賣」向歐美

宏達電（2498）AI布局大進擊，昨（3）日宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並首度揮軍歐美市場，為第4季業績添動能。

HTC資深副總裁黃昭穎指出，VIVE EAGLE切入歐美市場後，有信心第4季營運優於第3季，後續還會再推多款新AI產品搶市。

VIVE EAGLE先前已陸續在台灣、日本市場開賣，即日起進軍歐美，是宏達電AI布局新里程碑。

據悉，宏達電為滿足歐美市場穿戴需求，全新改款的VIVE EAGLE新增數款不同外觀設計新品，也透過軟體更新加入3K錄影、慢動作錄影、Live Streaming直播、AI即時翻譯對話模式、點頭接聽、搖頭拒接來電等新功能，並與當地合作夥伴進行深度合作，藉此積極打入當地市場。

宏達電強攻海外市場之餘，也積極拓展台灣市場，新增電信合作夥伴中華電信，加上既有的合作夥伴台灣大哥大，聯手國內兩大電信商共同推廣VIVE EAGLE，並打出0元專案價，衝刺市占。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，AI為智慧穿戴開啟智慧生活的新態樣；智慧生活不再只是低頭看手機，而是抬起頭就能看見所需的資訊與服務。

針對未來產品規劃，黃昭穎透露，預計第4季還會再發布一款全新的AI相關產品，而全新硬體規格的第二代VIVE EAGLE則將在明年上半年正式推出，搶攻正在蓬勃發展的AI眼鏡市場商機。

黃昭穎表示，目前公司營收結構中，XR裝置仍占最大宗，AI眼鏡則已經超越智慧手機，未來隨著歐美市場逐漸拓展後，AI眼鏡營收比重亦有望進一步提高，成為公司營運成長的新動能。

展望未來，黃昭穎強調，第4季是傳統消費電子旺季，加上歐美市場是台灣的數倍大，也是全球消費性電子主流市場，有信心營運表現會比先前成長。宏達電昨天股價跌0.05元、收41.6元。