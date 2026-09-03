中揚光要賣營運總部、土地
為活化資產，聚焦輕資產策略，中揚光（6668）計劃出售台中營運總部及彰化土地，台灣轉以研發及業務為導向，預期順利處分後，將有助於明顯改善財務結構。
中揚光為泛鴻海集團轉投資，目前鴻海集團持股約15%，占兩席董事席次，今年6月股東會改選董事後，先前因參與中揚光私募案，取得7%至8%股權的散熱模組大廠雙鴻取得一席董事。
中揚光董事長李榮洲表示，近年積極調整產能，除了降低生產成本，同時因應地緣政治等因素，生產基地轉往大陸東莞及泰國等地，降低台灣生產比重，估計台灣年底前人力編制將降至百人以下，不排除進一步出售台中營運總部，以及彰化素地等閒置資產，以改善財務結構。
中揚光至今年上半年為止，負債比率約40%，目前台中營運總部占地約八、九百坪，建坪逾2,000坪。彰化土地則於五年前購入，當時斥資3.88億元，占地約2,366坪。
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