奧義賽博射三箭衝營運
奧義賽博-KY創（7823）昨（3）日參加券商舉辦法說會。財務長黃文傑指出，看好AI時代資安商機，公司以資安託管、AI安全、無人機偵測反制等「三支箭」推動成長，以海外代理、策略合作及新增投資布局擴大市場版圖，從既有網路資安服務進一步延伸至AI與國防應用，尋求下一階段動能，看好今年全年損益平衡。
奧義賽博參加券商在SEMICON Taiwan舉辦的法說會，黃文傑指出，託管業務部分，目前全球管理端點約60萬個，其中台灣超過50萬個，客戶涵蓋公部門、金融及工商業等領域，既有客戶續約率維持九成以上，是拓展新產品的重要基礎。
AI安全部分，奧義推出AI安全方案，透過護欄機制強化既有AI模型安全，因應企業及政府對資料隱私的要求，發展私有雲及落地部署模式。
近期與群聯合作，奧義產品內建於群聯地端AI平台，黃文傑指出，預計第4季相關產品出貨，內建資安產品防護約有一年效期，後續看好用戶續約訂閱率。
第三支箭是無人機偵測與反制。利用既有駭客技術，已可破解無人機與遙控器間的加密通訊，掌握無人機飛行路徑及飛手位置，已驗證可同步偵測十台無人機。公司從網路資安跨足「天空資安」，也參加國防部等相關政府標案。
海外市場是下階段布局重點。近年拓展日本、印度、泰國及馬來西亞，日本已引進約11家當地資安夥伴；在泰國與政府相關機構合作；在印度透過當地合作夥伴逐步拓展商機。
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