盟立年營收拚重返百億 先進封裝需求大爆發 新接訂單暢旺

盟立（2464）董事長林世東昨（3）日表示，AI帶動先進封裝對產能自動化需求大爆發，盟立新接訂單暢旺，下半年將進入交貨旺季，整體營運已走出2025年虧損谷底，2026年營收可望重回百億元大關，並衝刺機器人等新市場。

林世東昨天帶領盟立團隊參加國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）並受訪，釋出以上訊息。盟立營運走出谷底，又有機器人業務加持，昨天股價不畏大盤走跌，強勢帶量攻上漲停板222元收市，上漲20元，交量1.67萬張。

盟立集團台灣廠區已開始供貨特斯拉最新人形機器人Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並且在客戶端「非紅供應鏈」的要求下，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於今年下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足人形機器人的量產需求。

盟立積極衝刺機器人布局，昨天並宣布與精確集團合資成立奧威科投，整合研發製造、載具、品牌與雲端平台，從智慧物業保全維運出發，布局跨場域機器人應用新未來。奧威科技並與立信開發集團簽約，將合作進軍智慧機器人進入商業大樓、飯店等安保巿場。

精確指出，奧威科技定位為「機器人AI生態系整合者」，核心不只在硬體製造，更在於建立能串聯多品牌、多載具、多任務與多元場域的應用平台。透過軟硬體協同、雲邊整合與開放串接能力，讓機器人從單一設備，升級為可部署、可管理、可擴充、可持續進化的智慧服務節點。

盟立今年在半導體展以 「AI in Motion／AI 機器人新動能」 為主軸，展現其「新世代半導體智慧製造」的技術實力，秀出整合先進封裝搬運、智動化系統到人形機器人的全方位解決方案。同步展出盟立人形機器人與百分之百國產製造的機器狗，展現AI技術、靈巧動作與跨場域協同作業能力。

盟立近期業績發燙，7月合併營收8.63億元，攀近34個月高點，月增6.2%，年增62.1%，反映半導體自動化設備相關訂單增加；前七月合併營收48.96億元，年增25.6%，來到近三年同期新高。

半導體產業自動化需求大爆發，推升盟立在手訂單上看150億元，2026年全年營收有望站回百億元大關，確立走出營運虧損谷底。