中探針半導體業務帶勁

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

中探針（6217）加速轉型半導體與人工智慧（AI）市場，總經理馮明欽昨（3）日表示，公司採用半導體測試針製程生產的高頻端子，已切入新一代AI伺服器供應鏈，並完成客戶驗證及小批量出貨。

明年在AI伺服器、微機電探針（MEMS）及清針紙（Clean Sheet）三大新產品助攻下，營運成長幅度可望遠高於今年，若按製程能力重新分類，半導體製程相關產品營收占比將突破四成。

中探針參加SEMICON Taiwan國際半導體展，馮明欽指出，公司今年前七月營收26.9億元、年增36%，目前連接器仍占公司營收超過六成，若按照傳統客戶群分類，半導體營收占比已由過去約16%提升至25%以上。

馮明欽說，新一代AI伺服器傳輸頻率大幅提升，傳統連接器彈片製程已難以滿足高速傳輸需求，部分高頻端子必須改採半導體測試針製程生產，因此若將AI伺服器相關新品納入計算，明年半導體製程產品占比確定超過40%，仍有上升空間。

針對產品進展，馮明欽點出，AI伺服器高頻端子現階段已通過客戶驗證並進入小量出貨階段，若產品規格未再調整，預計今年底持續出貨，法人認為由於零組件供應商通常較整體機櫃提前二至三個月交貨，中探針後續營收將跟隨客戶整機建置進度反映，最快可望於2027年中迎來較明顯放量。

馮明欽坦言，新一代AI伺服器規格仍持續調整，部分訂單出貨時程一再遞延，影響因素涵蓋高頻寬記憶體（HBM）、DRAM供應、散熱系統及基板設計等，任何一項零組件未能到位，都可能牽動整機量產，不過新品潛在出貨規模可觀，公司並未缺席下一世代AI機櫃平台。

除AI伺服器，中探針也與半導體大廠共同開發MEMS探針及清針紙，兩項產品進度符合預期，預計明年開始帶來實質貢獻，其中MEMS探針鎖定GPU、CPU及CoWoS先進封裝測試；清針紙可清除探針上錫渣與氧化物，降低接觸不良及測試錯誤，搶攻半導體耗材在地化商機。

半導體 製程 營收

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