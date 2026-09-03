CPO 測試需求 大摩唱旺

AI伺服器持續推升光通訊需求，共封裝光學（CPO）被視為下一階段高速運算與資料中心升級的重要技術，但從技術走向量產仍有關鍵瓶頸待突破。摩根士丹利（大摩）證券參與SEMICON Taiwan矽光子全球高峰會後指出，「測試」已成業界高度關注的核心挑戰，從設備、晶圓製造到封測環節均面臨更高要求。

大摩表示，首先，「測試」成為CPO量產核心挑戰。值得注意的是，多位業者皆將測試視為矽光子走向量產關鍵挑戰，相關討論不僅來自日本測試大廠艾德萬等測試系統廠商，也涵蓋晶圓代工廠與半導體封測廠，從設備、晶圓製造到封測，整體供應鏈對測試重要性的認知已形成廣泛共識。

第二，矽光子測試複雜度大幅升高。大摩分析，近年艾德萬測試機台需求快速成長，主要受XPU採用CoWoS等先進封裝技術帶動，使測試複雜度同步提升。隨著矽光子應用發展，光引擎進一步與XPU、HBM共同封裝，也讓測試難度再上升。

對矽光子元件而言，核心挑戰在於可製造性，也就是如何在具經濟效益成本下維持高良率。隨著技術演進，測試在對準精度、自動化，以及超越傳統電性測試所需的專業數據分析等面向，均面臨更高要求。

大摩補充，提供矽光子測試系統的ficonTEC則指出，未來五年產能需求，將超過過去25年累計交貨量總和，因此未來測試需求被認為極其龐大。

事實上，本土法人表示， 台灣光通訊供應鏈涵蓋多個環節，台灣封測、設備廠有望受惠CPO新規格測試、檢量測產能放量，相關台廠包括汎銓（6830）、致茂、萬潤、旺矽、穎崴、鴻勁等，後市可期。