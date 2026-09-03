崇越營運旺 拚季季增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
崇越科技董事長曾海華。 崇越／提供
崇越科技董事長曾海華。 崇越／提供

台積電重要夥伴崇越（5434）昨（3）日在SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展分享產業趨勢，董事長曾海華提到，受惠人工智慧（AI）多元應用成長，看好營運季季增，目前產能追不上訂單成長，對明年與後年也樂觀看待。

曾海華昨日與總裁李正榮、首席執行長陳德懿在展會導覽。

曾海華重申，半導體需求持續飆升帶動榮景持續，隨著全球半導體大廠擴建產能趨勢明確，加上下半年傳統旺季到來，今年下半年以及2027年成長動能充沛，營運樂觀可期。

崇越認為下半年有望逐季成長且優於上半年，半導體中長期展望正向。

法人看好崇越受惠半導體高階材料漲價平均15%至20%不等挹注，價量齊揚，又逢環保工程入帳高峰，營收逐季挑戰新高。

崇越應對AI與高速運算（HPC）浪潮帶動的晶片熱功耗與傳輸瓶頸挑戰，今年打造「先進封裝與散熱」及「矽光子共封裝光學」模型，呈現高效散熱介面材料、微流道冷卻、先進封裝載板到奈米壓印光學元件的解決方案，並同步展示多款減碳節能設備。

隨著半導體製程朝3 奈米、 2奈米至 A16製程推進，AI高階晶片與 HBM需求加速3D封裝、CPO等前瞻技術發展。

崇越強調，積極引進全球頂尖材料與技術，開發迎合AI伺服器、高速通訊與矽光子等終端需求的新產品；持續深化美國、日本及東南亞等地的在地化服務。

崇越首席執行長陳德懿也表示， 在散熱材料方面，面對AI與資料中心對高功耗與高可靠度的嚴苛要求，傳統散熱方案已面臨熱阻瓶頸，業界正積極轉向更前瞻的散熱技術，以及在先進封裝領域，提供高強度的載具。

半導體 台積電 董事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

崇越半導體展秀先進封裝散熱與CPO方案 看好營運逐季旺

華立唱旺半導體、PCB

雷科奪大單 營運喊衝

東台跨足半導體 看見成果

相關新聞

慧與、緯創同步押注相同業務 AI網通將成下一個爆發點？

慧與CEO奈利在本次財報會議上將網通業務定位為公司戰略核心，並宣布與甲骨文擴大合作，共同加速千兆瓦級AI基礎設施建設。甲骨文將部署慧與Juniper網路路由器和交換機，用於其最大規模的AI雲基礎設施部署之一。法人指出，緯創將同步受惠於AI網通產業成長趨勢，公司也曾指出，網通部門將會是下一個大成長的事業部。

研調機構預估iPhone 18 Pro漲價10~20% AI與定價成換機關鍵

根據研調機構TrendForce最新手機產業研究指出，蘋果（Apple）自2026年起調整產品發表節奏，拆分為秋季與春季兩波。秋季由旗艦款iPhone 18 Pro、Pro Max 以及最受矚目的首款折疊機iPhone 18 Fold（暫名）領銜登場；iPhone 18基本款與其他延伸機種，預計延後至2027年第1季推出。

大華銀投信看第4季台股 三多撐腰 AI、金融有料

大華銀投信執行副總張耿豪指出，當前全球經濟正處於「消費端降溫、AI資本支出高企與聯準會政策僵局」的三方角力中，第4季市場將進入關鍵轉折期，而台股雖位於本益比逾21倍的歷史高估值區間，以及波動劇烈期，長線仍具三大關鍵利多。

宏碁：PC漲價幅度趨緩 樂觀看待輝達RTX Spark PC商機

宏碁董事長陳俊聖坦言，下半年PC還會依著成本的調漲而漲價，但預期漲幅會趨緩，他強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達（NVIDIA）RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

硬體加碼投資美國 藍委問：台灣主權AI利基在哪

美國商務部長盧特尼克受訪稱川普政府正制定加徵半導體新關稅計畫，若企業在美國生產可豁免關稅。國民黨立委李彥秀質疑，美方晶片戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？

宏碁董事長談子公司…老虎隊動能強

儘管下半年PC市場仍有諸多挑戰，但宏碁董事長陳俊聖對營運「老神在在」，他表示，宏碁子公司「老虎隊」今年上半年表現都相當不錯，「其實我給他們的目標就是雙位數成長，而他們絕大部分都超過設定的目標」，對於下半年小老虎成長動相當看好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。