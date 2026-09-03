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AI經濟未來前景 緯穎董座：金融科技變革需具備三大關鍵

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

緯穎（6669）董事長洪麗寗表示，「AI不僅正在顛覆我們的運算方式，更深刻改變了我們設計、製造以及營運全球供應鏈的模式，還有一個關鍵環節『資金』始終跟不上這個速度，並呼籲金融科技變革需要具備三大關鍵」。

洪麗寗3日出席FInTechOn 2026高峰會時表示，「我們正處於AI的時代，數據以毫秒級的速度流動，市場需求在一夜之間翻轉，生產排程實現了即時動態調整，實體產品跨越國界的速度也前所未有地迅速」。

洪麗寗說，「然而還有一個關鍵環節始終跟不上這個速度，那就是『資金』，從我們深耕全球AI基礎設施供應鏈的角度來看，我們的營運橫跨多個國家、幣別、銀行體系與監管架構。今天，我們幾乎能即時追蹤原物料、生產進度與物流狀況；但我們卻依然無法讓資金、信用與信任，以與『數據』和『貨物』相同的速度流轉」。

洪麗寗指出，「正是金融科技必須帶來根本變革的地方。 對我而言，核心要務非常明確，就是三大關鍵： 速度： 更快速、無摩擦的跨境結算。 透明度： 對營運資金與供應鏈融資擁有即時的全局視野。 信任： 建立值得信賴的數位基礎設施，無縫串聯跨國企業、金融機構與全球市場」。

洪麗寗表示，「試想一下AI代理能夠自動預測零件需求、下達訂單、確認產能、調度多式聯運物流、觸發供應鏈融資，並直接完成付款——這一切全在數毫秒內自動完成。 機器很快就能以『機器級的速度』做決策與交易。但問題是：我們的金融體系與底層架構準備好了嗎？ 這正是金融科技未來最具潛力的巨大機會」。

洪麗寗說，「去年，我說金融科技『串聯』了全球供應鏈，我要再進一步指出：金融科技必須『融入』全球供應鏈，成為其不可或缺的一部分。 AI經濟的未來，絕不可能單靠科技硬體巨頭打造，也無法由金融機構孤立完成。它的誕生，必然奠基於製造、科技與金融深度融合，作為一個無縫同步、緊密協作的共同體」。

緯穎 金融科技

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