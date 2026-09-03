慧與、緯創同步押注相同業務 AI網通將成下一個爆發點？

慧與CEO奈利在本次財報會議上將網通業務定位為公司戰略核心，並宣布與甲骨文擴大合作，共同加速千兆瓦級AI基礎設施建設。甲骨文將部署慧與Juniper網路路由器和交換機，用於其最大規模的AI雲基礎設施部署之一。法人指出，緯創將同步受惠於AI網通產業成長趨勢，公司也曾指出，網通部門將會是下一個大成長的事業部。

慧與本季度網絡訂單增長36%，是營收增速的3.5倍，累計AI網路訂單達22億美元，已超額完成全年目標，公司上調年底目標至25-30億美元。奈利特別強調了與甲骨文簽訂的千兆瓦級AI基礎設施合作協議，以及即將到來的AMD Helios平台合作，目前這項新合作尚未納入2027年指引，但已被市場視為「數十億美元級別」的潛在成長力道。

奈利表示，慧與正成為一家網絡公司，而Helios機會將是未來的重要增長引擎。