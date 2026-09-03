台灣大科技與AI裝置上半年銷售量 年增逾四成

慧與CEO奈利在本次財報會議上將網通業務定位為公司戰略核心，並宣布與甲骨文擴大合作，共同加速千兆瓦級AI基礎設施建設。甲骨文將部署慧與Juniper網路路由器和交換機，用於其最大規模的AI雲基礎設施部署之一。法人指出，緯創將同步受惠於AI網通產業成長趨勢，公司也曾指出，網通部門將會是下一個大成長的事業部。

2026-09-03 19:01