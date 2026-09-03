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台灣大科技與AI裝置上半年銷售量 年增逾四成
智慧穿戴逐步進入更多消費者的日常生活，台灣大（3045）今日宣布，OP 響樂生活旗下「OP 科技生活」開賣，HTC VIVE Eagle AI 眼鏡，更宣布「OP 科技生活」聚焦科技與AI裝置，今年上半年銷售量年增逾四成。
台灣大看好，開賣HTC VIVE Eagle AI 眼鏡，可望迎來新一波 OTA 軟體升級，搭配指定 5G 月租 1,399 元起，專案價零元，享 24 個月 VIVE AI Plus 服務，前 3 個月加贈每月 300 點 AI 點數，可用於 AI 翻譯與AI Notes 功能。
近年台灣大強打獨門方案，其中「OP 響樂生活」涵蓋影音劇院、遊戲玩家、智慧家庭、科技生活四大套裝，整合設備、服務、內容與4G/5G 網路，累計熱銷逾 15 萬套組，高資費用戶占比近九成，推升ARPU（平均帳單金額）成長及用戶黏著度，今年第2季月租用戶退租率降至歷史新低0.50%。
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