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SEMI攜手Silicon Catalyst建立全球策略夥伴關係 加速半導體創新

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMICON Taiwan 2026登場，「技術整合、核心能力建構及全球供應鏈重組」是企業應掌握三大趨勢。聯合報系資料照
SEMICON Taiwan 2026登場，「技術整合、核心能力建構及全球供應鏈重組」是企業應掌握三大趨勢。聯合報系資料照

SEMI國際半導體產業協會宣布攜手全球唯一專注半導體創新的加速器 Silicon Catalyst 建立全球策略夥伴關係，雙方於 SEMICON Taiwan 2026 正式簽署合作備忘錄（MOU）。此次合作將整合 SEMI 全球電子設計與製造供應鏈網路，以及 Silicon Catalyst 的半導體新創培育與投資資源，加速創新技術商業化，並深化全球半導體硬體新創、投資人、製造商與技術領導者之間的合作，共同壯大全球半導體創新生態系。

隨著 AI 時代加速技術演進，半導體企業對於新興技術、創新商業模式與突破性創新的需求日益增加。透過此次合作，SEMI 與 Silicon Catalyst 將為既有產業領導企業與下一世代半導體創新者打造更多跨域合作機會，共同推動創新成果加速落地。

SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha表示：「人工智慧正重塑半導體產業版圖，創新速度已成決勝關鍵。透過與 Silicon Catalyst 合作，我們正打造一個連結半導體新創、產業領導企業、投資人與製造生態系的全球平台。協助會員更快速掌握前瞻技術，加速創新落地，實現『Transform Tomorrow 共構未來』。」

本次合作將率先於台灣、美洲及歐洲展開，並規劃逐步擴展至 SEMI 全球各區會員。透過 SEMI 的國際平台，會員企業將可接軌 Silicon Catalyst 的新創投資組合與創新生態系；Silicon Catalyst 所扶植的新創企業，則將受益於 SEMI 全球會員企業、投資人、技術夥伴及產業資源網路。

Silicon Catalyst 執行長 Pete Rodriguez 表示：「此次合作結合了兩個致力於推動半導體創新的組織。透過整合 Silicon Catalyst 的新創生態系與 SEMI 的全球產業網路，我們將能加速創新技術的商業化，同時為創業團隊、投資人及成熟企業創造更多合作機會。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「台灣已展現 SEMI 生態系串聯新創、投資人與產業領袖所創造的價值。此次合作將以台灣經驗為基礎，建立可複製至 SEMI 全球網路的合作模式，加速串聯全球創新資源、投資動能與產業需求，推動半導體生態系更深度的協作與創新。」

半導體 平台 SEMI

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