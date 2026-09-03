聽新聞
0:00 / 0:00
三大AI基建商業基齊超預期 AI伺服器買氣旺盛、ODM持續受惠
繼聯想、戴爾後，慧與科技同樣交出了超出預期的成績單，顯示企業級AI伺服器買氣正旺，需求從試點轉為大量布局，同時還帶動了傳統伺服器的採購回升。慧與CEO奈利指出，企業客戶已達需求拐點，即將全面開花。市場傳出，緯創（3231）成功拿下慧與新訂單，法人看好緯創將持續受惠於企業級客戶需求提升。
慧與第3季度營收122億美元，年增34%，毛利率40%，運營利潤20億美元，EPS 1.11美元，均創下歷史新高紀錄，奈利強調，本輪業績成長的主要來源為企業客戶，因為企業客戶正大量投資Agentic AI應用和AI推理，這就需要大量建置加速計算基礎設施、安全數據存儲和企業級雲管理，而2027年市場成長還有望進一步加速。
談及供應鏈瓶頸，奈利表示，記憶體目前仍是最大關鍵，而慧與已通過簽署多年期長期供應協議鎖定產能，未來每個季度都將可以靈活調整配置。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。