三大AI基建商業基齊超預期 AI伺服器買氣旺盛、ODM持續受惠

繼聯想、戴爾後，慧與科技同樣交出了超出預期的成績單，顯示企業級AI伺服器買氣正旺，需求從試點轉為大量布局，同時還帶動了傳統伺服器的採購回升。慧與CEO奈利指出，企業客戶已達需求拐點，即將全面開花。市場傳出，緯創（3231）成功拿下慧與新訂單，法人看好緯創將持續受惠於企業級客戶需求提升。

慧與第3季度營收122億美元，年增34%，毛利率40%，運營利潤20億美元，EPS 1.11美元，均創下歷史新高紀錄，奈利強調，本輪業績成長的主要來源為企業客戶，因為企業客戶正大量投資Agentic AI應用和AI推理，這就需要大量建置加速計算基礎設施、安全數據存儲和企業級雲管理，而2027年市場成長還有望進一步加速。

談及供應鏈瓶頸，奈利表示，記憶體目前仍是最大關鍵，而慧與已通過簽署多年期長期供應協議鎖定產能，未來每個季度都將可以靈活調整配置。