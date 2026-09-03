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先進材攜手起源芯宸科技 以高性能碳纖維材料布局探針卡

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

先進材與起源芯宸科技3日宣布合作。雙方聚焦高強度、高模數、輕量化與低熱膨脹碳纖維材料在半導體探針卡（Probe Card）的技術驗證與應用開發，先進材高階碳纖維材料也跨足新市場，以起源芯宸在半導體測試產業的通路服務經驗，加速材料導入探針卡相關應用。

起源芯宸團隊長期深耕半導體探針卡市場，具備豐富的市場推廣、客戶服務及應用端協作經驗。此次合作，藉由起源芯宸的技術驗證與橋樑角色，讓相關碳纖維新材料有機會導入全球晶圓測試領先的歐系探針卡巨擘供應鏈，有望與歐洲大廠展開全球戰略合作，切入國際一線測試介面生態圈。

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續升溫，高階晶片及小晶片（Chiplet）、CoWoS、CoPoS 等先進封裝技術快速發展，對測試精度、探針數量及結構穩定性的要求同步提升。帶動探針卡補強結構朝高剛性、低熱膨脹、尺寸穩定及輕量化發展，高模數碳纖維複合材料的應用需求也因此備受市場關注。

根據Fortune Business Insights與Mordor Intelligence最新市場研究，全球探針卡市場規模預估將由 2026年約30億美元，成長至2031年約47.5億美元，年複合成長率（CAGR）約9%～11%。受惠於 AI、HPC、高寬記憶體體（HBM）與先進封裝發展，高階探針卡市場成長更為迅速。先進材看好此趨勢，未來將透過材料驗證與市場導入，拓展高性能碳纖維在半導體測試領域的應用。

先進材創辦人徐惇穎表示，台灣擁有完整的半導體產業聚落，但部分高階關鍵材料仍有提升自主供應能力的空間。此次合作將從實際探針卡需求出發，推進複合材料性能與應用開發。雙方期望透過國內研發與自主產業合作，縮短材料開發與驗證時程、提升供應彈性，進一步強化台灣半導體高階探針卡關鍵材料的供應鏈韌性。

纖維 探針卡 材料

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