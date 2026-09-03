凌航獲「外資精選台灣100強」雙獎 躋身中堅潛力企業、股東報酬前10強

記憶體模組與儲存解決方案品牌、凌航科技（3135）榮獲「2026外資精選台灣100強（Taiwan FINI 100）」中堅潛力企業第50強，並強勢奪下股東報酬第10強的殊榮。

據悉，「外資精選台灣100強」評鑑為資本市場的重要指標，深度考量企業的財務體質、獲利穩定度與外資關注度。依據最新榜單數據，凌航科技不僅名列中堅潛力企業股東報酬前10大，更在2023至2025年間，締造了高達35%的營收年複合成長率（CAGR）。

此外，2025年公司股東權益報酬率（ROE）高達27%，稅後淨利率亦達6%，優異的財務數據充分彰顯凌航科技強大的營運韌性，以及為投資人創造極大化價值的堅定承諾。