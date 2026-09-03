信紘科在手訂單衝230億元創高 美日大案第4季啟動

高科技廠務工程業者信紘科（6667）3日表示，受惠全球半導體及泛半導體建廠需求延續，目前在手訂單達230億元、持續改寫新高，專案能見度已延伸至2028年。隨美國、日本大型專案自今年第4季起陸續啟動，海外業務將成為下一階段成長重心。

信紘科今日於SEMICON Taiwan 2026展出廠務供應系統、綠色循環經濟及營建機電三大業務布局。公司指出，2026年上半年合約負債維持在8.98億元高檔，加上在手訂單充足，為未來營收認列提供支撐。

面對半導體供應鏈區域化，公司除持續深耕台灣先進製程晶圓代工及記憶體客戶，也加快拓展美系記憶體業者、日歐半導體廠及東南亞高科技產業。目前已在美國、日本及泰國設立據點，並逐步建立當地營運團隊與供應鏈。

信紘科目前海外營收占比約一成，隨美國、日本專案進入施工階段，公司預期海外營收占比及金額將進一步提高，降低單一市場依賴並優化營收結構。

在建廠工程策略上，信紘科將自身定位為大型統包商與一般工程商之間的「彈性GC Turnkey總承攬」角色，聚焦工期急迫、技術門檻較高的切塊工程，並透過整合管理擴大單一專案規模及獲利貢獻。

子公司銳源環境科技則鎖定循環經濟與綠色製造商機，自主開發的機能水設備及特殊廢液處理、回收系統，已採連工帶料模式導入海外客戶擴建案，並與機電空調統包服務整合，提高單一客戶合約價值。

信紘科2020年至2025年營收年複合成長率達37%，2025年及2026年上半年每股純益分別為13.77元、7.7元，現金配息率已連續9年維持75%以上。