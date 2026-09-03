聽新聞
0:00 / 0:00
信紘科在手訂單衝230億元創高 美日大案第4季啟動
高科技廠務工程業者信紘科（6667）3日表示，受惠全球半導體及泛半導體建廠需求延續，目前在手訂單達230億元、持續改寫新高，專案能見度已延伸至2028年。隨美國、日本大型專案自今年第4季起陸續啟動，海外業務將成為下一階段成長重心。
信紘科今日於SEMICON Taiwan 2026展出廠務供應系統、綠色循環經濟及營建機電三大業務布局。公司指出，2026年上半年合約負債維持在8.98億元高檔，加上在手訂單充足，為未來營收認列提供支撐。
面對半導體供應鏈區域化，公司除持續深耕台灣先進製程晶圓代工及記憶體客戶，也加快拓展美系記憶體業者、日歐半導體廠及東南亞高科技產業。目前已在美國、日本及泰國設立據點，並逐步建立當地營運團隊與供應鏈。
信紘科目前海外營收占比約一成，隨美國、日本專案進入施工階段，公司預期海外營收占比及金額將進一步提高，降低單一市場依賴並優化營收結構。
在建廠工程策略上，信紘科將自身定位為大型統包商與一般工程商之間的「彈性GC Turnkey總承攬」角色，聚焦工期急迫、技術門檻較高的切塊工程，並透過整合管理擴大單一專案規模及獲利貢獻。
子公司銳源環境科技則鎖定循環經濟與綠色製造商機，自主開發的機能水設備及特殊廢液處理、回收系統，已採連工帶料模式導入海外客戶擴建案，並與機電空調統包服務整合，提高單一客戶合約價值。
信紘科2020年至2025年營收年複合成長率達37%，2025年及2026年上半年每股純益分別為13.77元、7.7元，現金配息率已連續9年維持75%以上。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。