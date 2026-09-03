快訊

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電插旗歐美 AI眼鏡市場、第4季營運看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場。圖／宏達電提供
宏達電正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場。圖／宏達電提供

繼台灣、日本市場後，宏達電（2498）3日正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。展望未來，HTC資深副總裁黃昭穎指出，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場後，公司有信心第4季營運表現將優於第3季。

據悉，宏達電為滿足歐美市場穿戴需求，全新改款的VIVE EAGLE新增數款不同外觀設計新品，同時也透過軟體更新加入3K錄影、慢動作錄影、Live Streaming直播、AI 即時翻譯對話模式、點頭接聽、搖頭拒接來電等新功能，並與當地合作夥伴進行深度合作，藉此積極打入當地市場。

除海外市場外，宏達電本次也新增電信合作夥伴中華電信（2412），加上既有的合作夥伴台灣大哥大（3045），聯手國內電信雙雄共同推廣VIVE EAGLE，並主打0元專案價，藉此衝刺AI眼鏡市占率。

針對未來產品規劃，黃昭穎進一步透露，公司預計今年第4季還會再發布一款全新的AI相關產品，而全新硬體規格的第二代VIVE EAGLE則將在明年上半年正式推出，藉此搶攻正在蓬勃發展的AI眼鏡市場商機。

黃昭穎表示，目前公司營收結構中，XR裝置仍占最大宗，而AI眼鏡則已經超越智慧手機，未來隨著歐美市場逐漸拓展後，AI眼鏡營收比重亦有望進一步提高，成為公司營運成長的新動能。

展望未來，黃昭穎強調，第4季是傳統消費電子旺季，加上歐美市場是台灣的數倍，也是全球消費性電子主流市場，因此有信心營運表現會比先前成長。

宏達電 歐美 眼鏡 HTC

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全新營收／8月年增71%、再創歷史新高 磷化銦磊晶出貨暢旺

中探針：明年成長幅度遠高今年 半導體相關產品占比拚逾四成

晶碩營收／8月7.5億元創單月歷史次高 第3季拚單季歷史新高

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

相關新聞

AI 幫5小時工作縮至1小時 安永揭人力解放後四大競爭力

AI快速發展，正在改變稅務人才的工作方式。過去稅務工作常被認為高度依賴法規研究、文件整理及申報作業，但隨著生成式AI與自動化工具普及，大量重複性工作逐步交由AI協助，稅務人才的角色也開始轉向分析判斷、商業策略及客戶諮詢等高附加價值工作。

大立光今年5度購地 科技產業擴產潮延伸至光學、光通訊與精密製造

SEMICON Taiwan昨在台北南港展覽館登場，科技大廠齊聚台灣，城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為，表面上談的是晶片與設備，背後牽動的卻是一場更大規模的產能、電力與土地競爭。他以旗下城市重劃趨勢智庫分析指出，企業需要的已不再只是傳統工業用地，而是能夠承載研發、試產、先進封裝、測試驗證、伺服器組裝及資料中心的複合型產業空間。

研調機構預估iPhone 18 Pro漲價10~20% AI與定價成換機關鍵

根據研調機構TrendForce最新手機產業研究指出，蘋果（Apple）自2026年起調整產品發表節奏，拆分為秋季與春季兩波。秋季由旗艦款iPhone 18 Pro、Pro Max 以及最受矚目的首款折疊機iPhone 18 Fold（暫名）領銜登場；iPhone 18基本款與其他延伸機種，預計延後至2027年第1季推出。

信紘科在手訂單衝230億元創高 美日大案第4季啟動

高科技廠務工程業者信紘科（6667）3日表示，受惠全球半導體及泛半導體建廠需求延續，目前在手訂單達230億元、持續改寫新高，專案能見度已延伸至2028年。隨美國、日本大型專案自今年第4季起陸續啟動，海外業務將成為下一階段成長重心。

宏達電插旗歐美 AI眼鏡市場、第4季營運看旺

繼台灣、日本市場後，宏達電（2498）3日正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。展望未來，HTC資深副總裁黃昭穎指出，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場後，公司有信心第4季營運表現將優於第3季。

AI代理將在毫秒內下單付款 緯穎董事長：金融體系準備好了嗎？

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會3日在台北登場，緯穎（6669）科技董事長暨策略長洪麗寗表示，AI正快速改變全球供應鏈，數據、生產與貨物流動速度不斷加快，資金卻未能同步跟上。未來當AI代理開始彼此交易，金融科技必須進一步融入供應鏈，成為AI經濟不可或缺的基礎設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。