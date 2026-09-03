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宏達電插旗歐美 AI眼鏡市場、第4季營運看旺
繼台灣、日本市場後，宏達電（2498）3日正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。展望未來，HTC資深副總裁黃昭穎指出，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場後，公司有信心第4季營運表現將優於第3季。
據悉，宏達電為滿足歐美市場穿戴需求，全新改款的VIVE EAGLE新增數款不同外觀設計新品，同時也透過軟體更新加入3K錄影、慢動作錄影、Live Streaming直播、AI 即時翻譯對話模式、點頭接聽、搖頭拒接來電等新功能，並與當地合作夥伴進行深度合作，藉此積極打入當地市場。
除海外市場外，宏達電本次也新增電信合作夥伴中華電信（2412），加上既有的合作夥伴台灣大哥大（3045），聯手國內電信雙雄共同推廣VIVE EAGLE，並主打0元專案價，藉此衝刺AI眼鏡市占率。
針對未來產品規劃，黃昭穎進一步透露，公司預計今年第4季還會再發布一款全新的AI相關產品，而全新硬體規格的第二代VIVE EAGLE則將在明年上半年正式推出，藉此搶攻正在蓬勃發展的AI眼鏡市場商機。
黃昭穎表示，目前公司營收結構中，XR裝置仍占最大宗，而AI眼鏡則已經超越智慧手機，未來隨著歐美市場逐漸拓展後，AI眼鏡營收比重亦有望進一步提高，成為公司營運成長的新動能。
展望未來，黃昭穎強調，第4季是傳統消費電子旺季，加上歐美市場是台灣的數倍，也是全球消費性電子主流市場，因此有信心營運表現會比先前成長。
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